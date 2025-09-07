GP Itálie: Max Verstappen vítězí v Monze. Mclaren znovu aplikoval „Papaya rules"

Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Max Verstappen si v chrámu rychlosti znovu došel pro vítězství. Poté, co v úvodu sváděl tvrdý souboj s Landem Norrisem, dokázal nizozemský šampion dostat závod pod kontrolu a dojet si v Monze pro své třetí vítězství letošní sezony. Záda mu na pódiu kryli oba McLareny, ale jejich cesta za výsledkem nebyla zcela bezproblémová.
Lando Norris se po startu pustil do Verstappena bez zábran a tlačil ho na samotnou hranici pravidel. „Co ten idiot dělá,“ rozčiloval se do vysílačky, když jej Nizozemec natlačil na trávu. Red Bull následně nařídil Verstappenovi, aby pozici vrátil, a situace se na chvíli uklidnila. Ve čtvrtém kole se ale mistr světa znovu dostal do vedení.
V závodě se tak pomalu začala psát kapitola Mclarenu. Oscar Piastri držel krok s Norrisem, zatímco Ferrari i Mercedes se snažily udržet tempo. Leclerc i Russell útočili, ale oranžové monoposty působily pevně a dobře vyváženě. Verstappen si v tu chvíli budoval náskok, McLaren kontroloval druhé a třetí místo.
Střed závodu přinesl typický vlak v DRS, ale v čele se drama stupňovalo. Verstappen po pit stopu vyjel za oběma McLareny a hrozilo, že by se situace mohla vyvinout pro jejich prospěch. Norris i Piastri dostali prostor od inženýrů na delší stint a věděli, že se bude rozhodovat v boxech.
Rozhodující moment přišel v závěru závodu. McLaren nejprve povolal do boxů Piastriho pro nové pneumatiky, zatímco Norris při své zastávce ztratil čas kvůli pomalé výměně. Na trať se tak vrátil až za svým týmovým kolegou. Krátce nato zazněla z boxové zdi jasná zpráva: „Pusť Landa před sebe a pak můžete závodit.“ Tím se okamžitě otevřela otázka týmové hierarchie.
Piastri se snažil přesvědčit tým, že si pozici vybojoval poctivě, ale McLaren trval na svém. Po krátké debatě do vysílačky mladý Australan ustoupil a pustil Norrise před sebe. „Teď můžete závodit,“ zaznělo z boxů. Norris už ale měl navrch a rychle si vybudoval náskok.
„Bylo to frustrující,“ připustil Piastri po závodě, zatímco Norris lakonicky dodal: „Tým věděl, že máme oba rychlost, a nakonec jsme přivezli dvojité pódium.“ V Red Bullu mezitím panovala spokojenost, Verstappen si připsal další triumf a potvrdil své mistrovské umění.
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren) +19,207 s
3. Oscar Piastri (McLaren) +21,351 s
4. Charles Leclerc (Ferrari) +25,624 s
5. George Russell (Mercedes) +32,881 s
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +37,449 s
7. Alex Albon (Williams) +50,439 s
8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +57,913 s
9. Kimi Antonelli (Mercedes) +59,762 s
10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +63,350 s
11. Carlos Sainz (Williams) +63,983 s
12. Oliver Bearman (Haas) +68,867 s
13. Yuki Tsunoda (Red Bull) +79,317 s
14. Liam Lawson (Racing Bulls) +80,522 s
15. Esteban Ocon (Haas) +1 kolo
16. Pierre Gasly (Alpine) +1 kolo
17. Franco Colapinto (Alpine) +1 kolo
18. Lance Stroll (Aston Martin) +1 kolo
Nedokončili:
Fernando Alonso (Aston Martin) – porucha zavěšení
Nico Hülkenberg (Sauber) – hydraulika
