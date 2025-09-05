GP Itálie: Lando Norris nejrychlejší ve druhém tréninku, Kimi Antonelli znovu v problémech

Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Lando Norris se postaral o nejrychlejší čas ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel 1:19.878 a o pouhých 0,083 sekundy předstihl Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí místo si vyjel Carlos Sainz ve Williamsu, čímž ukázal, že trať v Monze nabízí pestré možnosti pro různé týmy.
Slunečné odpoledne zahájilo druhý trénink FP2 v Monze. George Russell jako první zajel čas na tvrdých pneumatikách. V úvodních minutách se na čele střídali Verstappen a Russell, ale brzy převzali vedení jezdci McLarenu, nejdříve Oscar Piastri a následně Lando Norris.
Norris přiznal, že trať byla náročná: „Měl jsem lehký skluz vzadu v druhé části druhé šikany, když jsem šel příliš agresivně na obrubník,“ hlásil přes rádio. Jeho okamžitá reakce při dalším průjezdu na měkkých pneumatikách však zajistila nejrychlejší čas druhého a třetího sektoru a vrchol tabulky časů.
Pouhých deset minut po startu tréninku byla vyvěšena červená vlajka, protože Andrea Kimi Antonelli havaroval s Mercedesem do štěrku v Lesmu 2. „Zahrabal jsem se,“ hlásil přes rádio. „Omlouvám se za to.“
Incident ukázal, jak náročná je Monza, kde i malá chyba může vést k vyjetí z trati. Vůz nebyl vážně poškozený, ale Antonelli se znovu připravil o drahocenný čas, kilometry a ostatní jezdci museli přerušit své pokusy.
Nástrahy Monzy se ukázaly i pro Pierra Gaslyho a Alexandra Albona, kteří museli vyjet do štěrku, stejně jako Paul Aron a Isack Hadjar. Albon po svém výjezdu komentoval: „Velký výjezd mimo trať, zkontrolujte podlahu vozu,“ což ukázalo, že i malé chyby mohou rychle ovlivnit tempo na trati.
Oscar Piastri se mezitím ocitl pod vyšetřováním FIA za nedodržení pokynů ředitelství závodu, zatímco Gabriel Bortoleto dostal poznámku za porušení žlutých vlajek. McLaren ale i přes problémy s pravým zrcátkem u obou vozů ukázal, že si stále udržuje vysokou konkurenceschopnost.
Charles Leclerc na měkkých pneumatikách zajel druhý nejlepší čas, pouhých 0,083 sekundy za Norrisem. „Žádná přilnavost. Vůbec žádná,“ stěžoval si Leclerc přes rádio Ferrari, což ukázalo, že i talentovaní jezdci Ferrari museli bojovat s adhezí vozu.
Max Verstappen měl problémy s RB21 na měkkých pneumatikách, popisoval vůz jako „velmi nervózní“ a stěžoval si, že zadní část auta se při každém menším výskoku ztrácí. Přesto dokázal svůj čas zlepšit a posunout se na páté místo, za Norrisem zaostával jen o 0,199 sekundy.
Na závěr tréninku hlásil Lewis Hamilton možné technické problémy: „Mezi zatáčkami 6 a 7 mi stále vypadává výkon motoru.“ K tomu vyjel mimo trať u Lesmo 2, čímž znovu rozházel štěrk před Verstappenem.
I přes všechny komplikace zůstával Hamilton v boji o konkurenceschopné časy a připravoval se na dlouhé jízdy před závodním víkendem.
Celý trénink ukázal, že Monza je náročná jak pro jezdce, tak pro týmy, a i malá chyba může mít velký dopad na výsledky.
1. Lando Norris – McLaren – 1:19.878
2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.083
3. Carlos Sainz – Williams – +0.096
4. Oscar Piastri – McLaren – +0.181
5. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.192
6. Max Verstappen – Red Bull – +0.199
7. Alexander Albon – Williams – +0.301
8. Nico Hulkenberg – Sauber – +0.363
9. Yuki Tsunoda – Red Bull – +0.391
10. George Russell – Mercedes – +0.398
11. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.505
12. Gabriel Bortoleto – Sauber – +0.597
13. Lance Stroll – Aston Martin – +0.650
14. Oliver Bearman – Haas – +0.729
15. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.767
16. Esteban Ocon – Haas – +0.776
17. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.933
18. Pierre Gasly – Alpine – +1.224
19. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – +1.489
20. Franco Colapinto – Alpine – +1.686
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.
Liam Lawson po incidentu s Carlosem Sainzem na Velké ceně Nizozemska uvedl, že nechápe, proč je Španěl rozrušený, protože šlo o běžný závodní souboj.
Isack Hadjar z týmu Racing Bulls přiznal, že i přes nejistotu ohledně své budoucnosti před sezonou Formule 1 v roce 2026 zůstává klidný a vyrovnaný.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali potvrdil, že tři stávající okruhy projevily zájem vrátit se do závodního kalendáře.
Jacques Villeneuve varuje, že Ferrari před domácí Monzou čelí velkému tlaku. Podle něj mohou očekávání tifosi ovlivnit výkony týmu.
Lando Norris musel v Zandvoortu předčasně odstoupit kvůli úniku oleje, zatímco se snažil dotáhnout na týmového kolegu Oscara Piastriho. Nadějný závod se tak proměnil v hořké zklamání pro britského jezdce.
Lewis Hamilton přiznal, že Ferrari čelí před domácím závodem v Monze obrovskému tlaku, a to zejména on sám. Podle něj půjde kromě výkonu vozu i o zvládnutí emocí a očekávání fanoušků.