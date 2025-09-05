GP Itálie: Ferrari kraluje Monze. Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadili první dvě místa v úvodním tréninku

Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
První trénink na domácí Grand Prix Ferrari v Monze přinesl smíšené pocity. Nad tratí svítilo jasné slunce, tribuny zaplnily tisíce Tifosi a všechny oči byly upřeny na Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Už od začátku bylo jasné, že Ferrari má na startu víkendových tréninků výrazný náskok.
Na čele kolony v boxové uličce se postavil Nico Hülkenberg, který vedl první průjezd tratí, mezi jezdci se objevil i rezervní pilot McLarenu Alex Dunne, který zaskakoval za lídra šampionátu Oscara Piastriho. „Až se vrátím, musíme nasadit polstrování opěrky hlavy“ hlásil do rádia týmu, zatímco se snažil rychle přizpůsobit novým podmínkám.
Hamilton hned při prvním kole ukázal rychlost, zajel čas 1:22.235 a dostal se do čela před Maxe Verstappena a Alexe Albona. Na opačném konci pořadí se nedařilo Gabrielovi Bortoletovi, který vyjel mimo trať, a Lance Stroll si stěžoval na nepříjemné nadzvedávání helmy ve vysoké rychlosti.
Deset minut po startu se na čelo probojoval Alex Albon, který zajel působivý čas 1:21.073. Verstappen si brzy vzal první místo zpět, i přes upozornění, že jeho pneumatiky „začínají více klouzat“. Situace jasně ukazovala, že trať nabízí různým týmům odlišné podmínky a strategie.
Hustý provoz na trati také přinesl dramatické okamžiky. Pierre Gasly musel vyjet ze stopy, aby se vyhnul kontaktu s Carlem Sainzem, a do rádia rozhořčeně poznamenal: „To od Sainze není fér. Vždycky ten samý člověk.“ Paul Aron a Isack Hadjar řešili podobné problémy – Aron vyjel z trati po dotyku štěrku a Hadjar byl sledován za nesprávný návrat na trať.
Polovina hodinového tréninku patřila Verstappenovi, který byl na prvním místě před Sainzem, Leclercem, Albonem, Hadjarem a Fernandem Alonsem. Verstappen byl z této skupiny jediný na měkkých pneumatikách. McLaren se poté přesunul také na měkké gumy, ale Lando Norris selhal při svém prvním pokusu, zatímco Dunne zlepšil svůj čas o jednu sekundu a dostal se na 15. místo.
Trénink byl přerušen červenou vlajkou poté, co Kimi Antonelli a Isack Hadjar vyjeli do štěrku a rozptýlili po trati kamínky. Během přerušení předjel Charles Leclerc Sauber, což ředitelství závodu zaznamenalo, ale rozhodlo: „Žádné další vyšetřování.“ Po obnovení tréninku zajel Leclerc nejlepší čas 1:20.286, Lewis Hamilton skončil třetí a Carlos Sainz čtvrtý, zatímco Fernando Alonso stále bojoval se štěrkem u Ascari.
Nakonec Ferrari zaznamenalo fantastické 1-2, Hamilton dokončil těsně za Leclercem s rozdílem 0,169 sekundy. Naopak tým Mercedes zažil problém, když George Russell na konci tréninku hlásil: „Ztratil jsem výkon.“ Jeho selhání vyvolalo virtuální bezpečnostní vůz s pouhými 30 sekundami do konce, což přineslo výrazný zklamání pro stříbrné šípy.
1. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.117
2. Charles Leclerc – Ferrari – +0.169
3. Carlos Sainz – Williams – +0.533
4. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.575
5. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.823
6. Lando Norris – McLaren – +0.904
7. Alexander Albon – Williams – +0.956
8. George Russell – Mercedes – +0.993
9. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.997
10. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.041
11. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.055
12. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – +1.062
13. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.084
14. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.175
15. Lance Stroll – Aston Martin – +1.178
16. Alexander Dunne – McLaren – +1.489
17. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1.525
18. Pierre Gasly – Alpine – +1.536
19. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +1.941
20. Paul Aron – Alpine – +2.036
