Colton Herta opouští IndyCar: Jeho cesta do F1 povede přes Formuli 2

Colton Herta
Colton Herta, foto: Andretti Green Racing
Josef Mráček DNES 15:09
Sdílej:

Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.

Colton Herta, jeden z nejzářivějších talentů IndyCar, se rozhodl udělat zásadní krok ve své kariéře a v roce 2026 přejít do Formule 2. Po vítězstvích v devíti závodech IndyCar teď Herta míří do Evropy, aby nasbíral body potřebné k získání Super Licence a splnil tak svůj sen závodit v F1.

„Musím tuto příležitost využít naplno,“ uvedl Herta. „Formule 2 mi nabídne šanci získat body a připravit se na vstup do F1.“ Každý jezdec potřebuje k účasti ve Formuli 1 40 bodů z různých šampionátů. Herta zatím nedosáhl této hranice prostřednictvím IndyCar, ale F2 mu otevře nové možnosti – například stačí skončit v první osmičce šampionátu 2026.

I pokud Herta nezíská potřebné body ve F2, Cadillac mu může pomoci prostřednictvím FP1 tréninků, kde 100 km jízdy znamená jeden bod, přičemž je povoleno maximálně 10 sezení. Pro 25letého Američana jde přesto o zásadní krok v kariéře, kdy jde naplno za svým snem Formule 1.

Max Verstappen v Monze

Max Verstappen varuje: F1 by to se změnami neměla přehánět

Přechod z IndyCar do F2 nebude jednoduchý, upozornil šéf Cadillacu Dan Towriss. „I když má Herta zkušenosti a dovednosti, přizpůsobení se evropským monopostům nebude snadné,“ dodává. Otázkou zůstává i to, zda bude místo v Cadillacu k dispozici, když tým vsadil na zkušené jezdce Valtteriho Bottase a Sergia Péreze s kombinovaným počtem 16 vítězství v GP.

F2 je šampionát se stejnými vozy Dallara, takže výsledek závisí na týmu a jezdcích. Pokud Herta vybere správný tým, může výrazně zvýšit své šance. „Je otázka, do kterého týmu F2 půjde, Prema nebo Rodin,“ poznamenává Neil. Správná volba týmu může rozhodnout o jeho budoucnosti ve Formuli 1.

Fanoušci i odborníci se shodují, že Herta bude muset prokázat svůj talent a odhodlání, aby obstál ve světě Formule 1. Přítomnost Coltona Herty ve Formuli 2 v roce 2026 jistě přitáhne rekordní pozornost a jeho cesta do F1 bude sledována více než kdy dřív.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Colton Herta Formule 2
Stalo se
Grand Prix
Lando Norris v Monze

GP Itálie: Lando Norris nejrychlejší ve druhém tréninku, Kimi Antonelli znovu v problémech

Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.

Novinky
Charles Leclerc v Maďarsku

Charles Leclerc o havárii v Nizozemsku: Vysvětlil, proč se hned nevrátil do garáže

Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.

Grand Prix
Ferrari v Monze

GP Itálie: Ferrari kraluje Monze. Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadili první dvě místa v úvodním tréninku

Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.

Novinky
Colton Herta

Colton Herta opouští IndyCar: Jeho cesta do F1 povede přes Formuli 2

Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.

Novinky
Max Verstappen v Monze

Max Verstappen varuje: F1 by to se změnami neměla přehánět

Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.

Novinky
Start GP Emilia-Romagna v Imole

Zrodí se nová tvář F1? Na stole je možnost obrácených startů a kratších závodů

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.

Novinky
Liam Lawson

Liam Lawson zareagoval na ostrá slova Carlose Sainze po kolizi v Nizozemsku

Liam Lawson po incidentu s Carlosem Sainzem na Velké ceně Nizozemska uvedl, že nechápe, proč je Španěl rozrušený, protože šlo o běžný závodní souboj. 
Novinky
Isack Hadjar

Isack Hadjar po úspěchu v Zandvoortu: O sezoně 2026 nemá jasno

Isack Hadjar z týmu Racing Bulls přiznal, že i přes nejistotu ohledně své budoucnosti před sezonou Formule 1 v roce 2026 zůstává klidný a vyrovnaný.
Novinky
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali

Stefano Domenicali o budoucnosti kalendáře: Tři tradiční okruhy usilují o návrat

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali potvrdil, že tři stávající okruhy projevily zájem vrátit se do závodního kalendáře.
Novinky
Ferrari představilo speciální lakování na počest 50. výročí prvního titulu Nikiho Laudy

Ferrari čeká nejdůležitější víkend v roce: Jacques Villeneuve zhodnotil šance na úspěch

Jacques Villeneuve varuje, že Ferrari před domácí Monzou čelí velkému tlaku. Podle něj mohou očekávání tifosi ovlivnit výkony týmu.
Novinky
Lando Norris v Holandsku

Lando Norris stojí před nejtěžší výzvou sezóny: Jediné, co můžu udělat, je vyhrát každý závod

Lando Norris musel v Zandvoortu předčasně odstoupit kvůli úniku oleje, zatímco se snažil dotáhnout na týmového kolegu Oscara Piastriho. Nadějný závod se tak proměnil v hořké zklamání pro britského jezdce.

Novinky
Lewis Hamilton před GP Itálie

Lewis Hamilton před první Monzou s Ferrari: Tlak, pochybnosti a naděje tifosi

Lewis Hamilton přiznal, že Ferrari čelí před domácím závodem v Monze obrovskému tlaku, a to zejména on sám. Podle něj půjde kromě výkonu vozu i o zvládnutí emocí a očekávání fanoušků.