Colton Herta opouští IndyCar: Jeho cesta do F1 povede přes Formuli 2

Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Colton Herta, jeden z nejzářivějších talentů IndyCar, se rozhodl udělat zásadní krok ve své kariéře a v roce 2026 přejít do Formule 2. Po vítězstvích v devíti závodech IndyCar teď Herta míří do Evropy, aby nasbíral body potřebné k získání Super Licence a splnil tak svůj sen závodit v F1.
„Musím tuto příležitost využít naplno,“ uvedl Herta. „Formule 2 mi nabídne šanci získat body a připravit se na vstup do F1.“ Každý jezdec potřebuje k účasti ve Formuli 1 40 bodů z různých šampionátů. Herta zatím nedosáhl této hranice prostřednictvím IndyCar, ale F2 mu otevře nové možnosti – například stačí skončit v první osmičce šampionátu 2026.
I pokud Herta nezíská potřebné body ve F2, Cadillac mu může pomoci prostřednictvím FP1 tréninků, kde 100 km jízdy znamená jeden bod, přičemž je povoleno maximálně 10 sezení. Pro 25letého Američana jde přesto o zásadní krok v kariéře, kdy jde naplno za svým snem Formule 1.
Přechod z IndyCar do F2 nebude jednoduchý, upozornil šéf Cadillacu Dan Towriss. „I když má Herta zkušenosti a dovednosti, přizpůsobení se evropským monopostům nebude snadné,“ dodává. Otázkou zůstává i to, zda bude místo v Cadillacu k dispozici, když tým vsadil na zkušené jezdce Valtteriho Bottase a Sergia Péreze s kombinovaným počtem 16 vítězství v GP.
F2 je šampionát se stejnými vozy Dallara, takže výsledek závisí na týmu a jezdcích. Pokud Herta vybere správný tým, může výrazně zvýšit své šance. „Je otázka, do kterého týmu F2 půjde, Prema nebo Rodin,“ poznamenává Neil. Správná volba týmu může rozhodnout o jeho budoucnosti ve Formuli 1.
Fanoušci i odborníci se shodují, že Herta bude muset prokázat svůj talent a odhodlání, aby obstál ve světě Formule 1. Přítomnost Coltona Herty ve Formuli 2 v roce 2026 jistě přitáhne rekordní pozornost a jeho cesta do F1 bude sledována více než kdy dřív.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.
Liam Lawson po incidentu s Carlosem Sainzem na Velké ceně Nizozemska uvedl, že nechápe, proč je Španěl rozrušený, protože šlo o běžný závodní souboj.
Isack Hadjar z týmu Racing Bulls přiznal, že i přes nejistotu ohledně své budoucnosti před sezonou Formule 1 v roce 2026 zůstává klidný a vyrovnaný.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali potvrdil, že tři stávající okruhy projevily zájem vrátit se do závodního kalendáře.
Jacques Villeneuve varuje, že Ferrari před domácí Monzou čelí velkému tlaku. Podle něj mohou očekávání tifosi ovlivnit výkony týmu.
Lando Norris musel v Zandvoortu předčasně odstoupit kvůli úniku oleje, zatímco se snažil dotáhnout na týmového kolegu Oscara Piastriho. Nadějný závod se tak proměnil v hořké zklamání pro britského jezdce.
Lewis Hamilton přiznal, že Ferrari čelí před domácím závodem v Monze obrovskému tlaku, a to zejména on sám. Podle něj půjde kromě výkonu vozu i o zvládnutí emocí a očekávání fanoušků.