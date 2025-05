GP Emilia Romagna: Verstappen přelstil McLaren a vrací se zpět do hry o titul

Max Verstappen si v Imole připsal druhé vítězství sezony. Red Bull zvládl závod strategicky i výkonnostně a Nizozemec ustál i pozdní výjezd Safety Caru, po kterém odrazil snahu McLarenu zatlačit na vedoucí pozici. Britský tým zvolil rozdílné strategie, Lando Norris absolvoval závod s jednou zastávkou, Oscar Piastri riskoval dvě, což mu sice vyneslo pódium, ale zároveň znemožnilo přímý boj o vítězství.

„Přímý souboj s McLarenem jsem čekal. Klíčové ale bylo, že jsem se v první zatáčce dostal do vedení,“ zhodnotil Verstappen úvod závodu. Startoval druhý, ale už v Tamburellu se po vnější straně elegantně protáhl do čela a to už nepustil. Přestože Piastri vystartoval výborně, Verstappen převzal vedení a začal diktovat tempo.

Za vedoucí dvojicí se v úvodu usadil George Russell, kterého následovali Norris, Alonso a Sainz. Charles Leclerc rychle stoupal pořadím do bodované desítky, zatímco Lewis Hamilton na tvrdé směsi ztrácel a vypadl mimo první desítku. Alpine zariskovalo s Oconem, který zajel k mechanikům hned po prvním kole a obul tvrdé pneumatiky, s cílem objet extrémně dlouhý stint.

Závod se brzy proměnil v typickou šachovou partii s DRS vláčky. Osm sekund mezi Russellem a Hamiltonem ukazovalo, jak těžké bylo najít cestu vpřed. Norris se však přes Russella dokázal dostat vnějškem v šikaně Villeneuve a Leclerc díky včasné zastávce předjel několik rivalů, včetně Sainze a Alonsa.

Piastri zamířil do boxů už ve 14. kole, ale problém s pravým předním kolem ho stál cenné sekundy. „Měli jsme na víc, škoda té zastávky,“ komentoval zklamaně. Po návratu na trať se ocitl až jedenáctý a musel znovu stoupat polem.

V cestě mu stál Yuki Tsunoda, který dostal od Red Bullu jasné instrukce: „Zkus ho zdržet, co to půjde.“ Piastri se ale nenechal zdržet. Ve stylu Verstappena předvedl pozdní brzdění a čistý manévr. Následně se snadno vypořádal i s Bearmanem a Colapintem a vrátil se do bodované desítky.

Závod znovu zkomplikovala fáze virtuálního safety caru po odstoupení Estebana Ocona. Norris právě absolvoval svoji jedinou zastávku, ale Verstappen reagoval bleskově a stihl výměnu pneumatik bez ztráty pozice. Piastri se vrátil na druhé místo, ale následně musel podruhé do boxů.

Po restartu měl Verstappen luxusní náskok 28 sekund a závod kontroloval. Norris i Piastri se drželi v první čtyřce, Leclerc ale mezitím ztratil pozice a propadl se mimo nejlepší pětku. Když v 46. kole odstoupil domácí nováček Antonelli kvůli technickému problému, přišla plná fáze Safety Caru. Většina jezdců zajela do boxů, kromě Leclerca. Ferrari mu lakonicky oznámilo: „Nemáme pneumatiky.“

Závod pokračoval v 54. kole a Verstappen si Piastriho držel mimo DRS zónu. Norris se musel vypořádat s Leclercem a zvládl to bez pomoci týmu – přeskupil pořadí sám. Leclerc mezitím bránil pozici proti Albonovi, který zkusil předjet po vnější, ale skončil mimo trať. Hamilton situace využil a posunul se na páté místo. Albon se však vrátil do souboje a znovu Leclerca předjel.

Verstappen si dojel pro vítězství s náskokem šesti sekund. McLaren slavil dvojité pódium díky Norrisovi a Piastrimu. Hamilton dojel čtvrtý, následován Albonem, Leclercem, Russellem, Sainzem, Hadjarem a Tsunodou, který uzavřel bodované pozice.

Red Bull si z Imoly odváží maximum. McLaren ukázal, že má rychlost i potenciál, ale rozdílné strategie a časová ztráta stály Piastriho možnost bojovat s Verstappenem. Ferrari zůstalo opět mimo podium, s menší útěchou po sobotním debaklu v kvalifikaci.

Výsledky GP Emilia Romagna:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:31:33.199

2. Lando Norris (McLaren) – +6.109 s

3. Oscar Piastri (McLaren) – +12.956 s

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – +14.356 s

5. Alexander Albon (Williams) – +17.945 s

6. Charles Leclerc (Ferrari) – +20.774 s

7. George Russell (Mercedes) – +22.034 s

8. Carlos Sainz (Williams) – +22.898 s

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +23.586 s

10. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +26.446 s

11. Fernando Alonso (Aston Martin) – +27.250 s

12. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +30.296 s

13. Pierre Gasly (Alpine) – +31.424 s

14. Liam Lawson (Racing Bulls) – +32.511 s

15. Lance Stroll (Aston Martin) – +32.993 s

16. Franco Colapinto (Alpine) – +33.411 s

17. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +33.808 s

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +38.572 s



Nedokončili závod:

Kimi Antonelli (Mercedes)

Esteban Ocon (Haas)