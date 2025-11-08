GP Brazílie: Lando Norris vítězí ve sprintu, Oscar Piastri havaroval

Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
Brazilský sprint na okruhu Interlagos nabídl divákům napínavé chvíle od startu až do cíle. Přestože meteorologové předpovídali, že oblast může zasáhnout cyklon a narušit sobotní program, závod se odstartoval na téměř suché trati s pouze několika vlhkými místy po ranním dešti. Jediným komplikujícím faktorem zůstal silný vítr, který prověřil schopnosti jezdců v rychlých úsecích.
Lando Norris stál na startu na pole position a znovu ukázal, proč je hlavním kandidátem na titul. Vedle něj byli Kimi Antonelli, Oscar Piastri a George Russell. Polovina prvních deseti jezdců zvolila měkké pneumatiky, druhá polovina střední směs. Z boxové uličky startovali Yuki Tsunoda a Carlos Sainz.
Norris odstartoval skvěle a okamžitě se ujal vedení, zatímco Piastri a Russell se usadili za ním. Max Verstappen během prvních zatáček předjel Fernanda Alonsa a posunul se na šestou pozici. V nižších patrech pole došlo k incidentu, když Oliver Bearman po kontaktu s Liamem Lawsonem dostal hodiny a propadl se na konec startovního pole.
Ve třetím kole bylo povoleno aktivované DRS, i když na výjezdu z poslední zatáčky stále stříkala voda z vlhkých míst. Norris se už nacházel mimo dosah DRS Antonelliho, ale mladý Ital zůstal pod tlakem Piastriho. Piastri se při snaze dostat se k Antonellimu dostal v šestém do problémů a ztratil kontrolu nad svým McLarenem v zatáčce číslo tři. O pár okamžiků později havarovali na stejném místě také Nico Hülkenberg a Franco Colapinto. Antonelli později hlásil do rádia: „Norris najel na obrubník a spousta vody se dostala na závodní stopu.“ Závod byl kvůli těmto incidentům okamžitě přerušen červenými vlajkami.
Hülkenberg byl jediný z trojice havarovaných, který se dostal do boxů, kde jeho mechanici okamžitě vyměnili poškozené zadní křídlo. Sprint byl obnoven letmým startem v 11:35 místního času. Norris pokračoval na měkkých pneumatikách, zatímco Antonelli, Russell a Verstappen nasadili střední směs. Alonso se snažil zaútočit na Verstappena, ale neuspěl.
Po restartu se pořadí v čele ustálilo, Norris dostal varování, že vítr zesílil. Alonso byl pod tlakem Leclerca, zatímco jeho týmový kolega Stroll musel odolávat útokům Pierra Gaslyho. Inženýři komunikovali s jezdci precizně, místy i s humorným nádechem.
V posledních kolech se Antonelli rychle přibližoval k Norrisovi, který začal pociťovat opotřebení měkkých zadních pneumatik. Brit však dokázal odolat všem útokům a udržet vedení. Leclerc překonal Alonsa a posunul se na páté místo.
V posledním kole přišlo další drama. Gabriel Bortoleto ztratil kontrolu nad svým vozem v esíčkách Senna Esses a tvrdě narazil do bariér. Závod skončil pod žlutými vlajkami, ale naštěstí pilot vyvázl bez zranění.
Norris slaví vítězství před Antonellim a Russellem, Verstappen dojel čtvrtý, následovali Leclerc, Alonso, Hamilton a Gasly. Brit si upevnil vedení v šampionátu na devět bodů před Oscarem Piastrim a potvrdil, že jeho forma z posledních týdnů z něj činí největšího kandidáta na titul mistra světa.
Výsledky sprintu GP Brazílie:
1. Lando Norris – McLaren
2. Kimi Antonelli – Mercedes +0.845
3. George Russell – Mercedes +2.318
4. Max Verstappen – Red Bull Racing +4.423
5. Charles Leclerc – Ferrari +16.483
6. Fernando Alonso – Aston Martin +18.306
7. Lewis Hamilton – Ferrari +18.603
8. Pierre Gasly – Alpine +19.366
9. Lance Stroll – Aston Martin +23.933
10. Isack Hadjar – Racing Bulls +29.548
11. Esteban Ocon – Haas F1 Team +31.000
12. Oliver Bearman – Haas F1 Team +31.334
13. Liam Lawson – Racing Bulls +38.090
14. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing +38.462
15. Carlos Sainz – Williams +38.951
16. Nico Hulkenberg – Kick Sauber +42.349
17. Alexander Albon – Williams +55.456
Nedokončili:
Gabriel Bortoleto – Sauber, havárie
Franco Colapinto – Alpine, havárie
Oscar Piastri – McLaren, havárie
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.