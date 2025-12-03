McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem. „Pro nás je hlavní, abychom dokázali porazit Verstappena s jedním z našich dvou jezdců,“ uvedl šéf týmu Andrea Stella, informuje PlanetF1.
Na startu bude Norris s náskokem dvanácti bodů před Verstappenem a Piastri je čtyři body za svým týmovým kolegou. Australan však stále může bojovat o titul a McLaren potvrdil, že pokud má šanci, nebude na něj uvalovat týmové příkazy ve prospěch Norrise. „Naše filozofie se nemění. Oba, Oscar i Lando, budou mít možnost soupeřit a naplnit své ambice,“ dodal Stella.
Vzpomínky na Katar jsou pro McLaren bolestivé. Špatné načasování zastávek během safety caru stálo Piastriho vítězství a poskytlo Verstappenovi výhodu, což změnilo pořadí v šampionátu. Australan, který měl po Dutch Grand Prix náskok sto čtyři bodů, klesl na druhou pozici za Verstappena.
Oscar Piastri stále zůstává ve hře o titul mistra světa. „Oscar je určitě schopen vyhrát titul,“ zdůraznil šéf týmu Andrea Stella a připomněl historické případy, kdy třetí jezdec dokázal překvapit a získat prvenství. „Viděli jsme to v letech 2007 a 2010 a Oscar je rychlý a zaslouží si možnost ukázat svůj potenciál.“
McLaren proto nechá oba jezdce závodit naplno a bez týmových příkazů. „Budeme jezdcům umožňovat soupeřit, ale nejdůležitější je pro nás porazit Verstappena,“ dodal Stella. Tým zároveň zajistí, aby byli oba připraveni na případnou strategii, která by mohla podpořit druhého jezdce, aniž by je to zaskočilo.
„Cokoliv rozhodneme ohledně spolupráce našich jezdců, musí vycházet z našich základních principů. Chceme být spravedliví, závodit s integritou a nikoho nepřekvapovat,“ uvedl Stella.
Před závodem v Abú Zabí proběhnou s Norrisem i Piastrim další diskuze, aby oba věděli, jaký přístup tým plánuje. „Potvrdíme náš závodní přístup, ale pokud je některý z jezdců schopen usilovat o titul, budeme to respektovat,“ dodal šéf týmu.
McLaren vyloučil jakýkoliv scénář, kdy by druhý jezdec byl z boje o titul vyřazen. „Nebude žádné rozhodnutí, které by vyloučilo druhého jezdce, pokud je schopný bojovat o titul,“ řekl Stella.
Celá strategie týmu bude vyvážená a transparentní. Tým i jezdci budou jednat jednotně a s ohledem na integritu závodu. „Uvidíme, jaký scénář se rozvine, ale jedno je jisté, bude diskuze a tým i jezdci půjdou do závodu jednotně, jako vždy,“ uzavřel Stella.
