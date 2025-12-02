Po Velké ceně Kataru se na sociálních sítích strhla vlna nenávistných reakcí mířených na Kimiho Antonelliho, který se stal terčem urážek a kritiky.
Mercedes se chystá předložit FIA komentáře a zprávy ze sociálních sítí, které byly namířeny proti jejich mladému jezdci Kimimu Antonellimu. Mladý pilot čelil vlně online útoků po chybě v předposledním kole Velké ceny Kataru, která umožnila Landu Norrisovi dojet čtvrtý. Tento okamžik měl přímý dopad na boj o titul – Norris si díky tomu odváží do Abu Dhabi náskok 12 bodů na Maxe Verstappena a získal i dvoubodovou výhodu.
Bezprostředně po závodě Antonelli změnil svou profilovou fotku na černý obrázek, což mnozí vnímali jako tichý signál frustrace. Na jeho poslední příspěvek na Instagramu se sice objevily zprávy podpory, ale také kritika zaměřená na jeho výkon.
Mercedes reaguje na rostoucí vlnu nenávistných komentářů velmi aktivně. Podle RacingNews365 zachytily nástroje týmu přes 1 100 komentářů označených jako závažné nebo podezřelé, z nichž některé obsahovaly výhrůžky smrtí či přání ublížení. Na oficiálních účtech Mercedesu bylo navíc zaznamenáno přes 330 podobně nebezpečných příspěvků.
Mercedes bere situaci velmi vážně a plánuje všechny zprávy předložit FIA v rámci své iniciativy United Against Online Abuse, která se zaměřuje na boj proti online šikaně a nenávistným projevům.
Napětí kolem Kimiho Antonelliho vzrostlo ještě po závodě, kdy poradce Red Bullu Helmut Marko obvinil jezdce, že schválně pustil Landu Norrise před sebe. Mercedes tento komentář okamžitě odmítl – šéf týmu Toto Wolff jej označil za „bezmozkové“ a postavil se na obranu mladého pilota.
Později Marko své tvrzení zmírnil a vyjádřil pochopení pro situaci, v níž se Antonelli kvůli útokům na sociálních sítích ocitl.
Celý incident upozornil na problém online šikany v motorsportu a na tlak, kterému jsou vystaveni mladí jezdci v prestižních šampionátech.
Mercedes nyní pracuje na tom, aby prostřednictvím FIA a kampaně United Against Online Abuse nastolil jasný precedent – podobné chování na sociálních sítích nebude tolerováno.
Situace kolem Antonelliho se tak stala nejen sportovní záležitostí, ale i připomínkou rostoucí role sociálních sítí a potřeby chránit mladé sportovce před nenávistnými útoky.
