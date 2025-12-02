Red Bull oznámil významné změny v jezdecké sestavě pro nadcházející sezonu, které posílí dynamiku týmu. Mladí talentovaní jezdci získávají nové příležitosti a oba týmy se připravují na náročný rok 2026.
Red Bull potvrdil jednu z největších jezdeckých změn pro rok 2026. Isack Hadjar nahradí Yukiho Tsunodu a stane se novým týmovým kolegou Maxe Verstappena.
Hadjar se posouvá do hlavního týmu po působivém nováčkovském roce u Racing Bulls, během něhož dokázal získat první pódium v F1 na domácí Velké ceně Nizozemska. Jeho výsledky včetně dvou šestých míst a průniku do nejlepší desítky šampionátu potvrdily jeho potenciál i rychlost v porovnání s týmovým kolegou Lawsonem.
Tsunoda bude v následující sezóně působit mimo závodní sedačku. Po pěti letech ve Formuli 1, z toho čtyřech u sesterského týmu a krátkém působení v hlavním týmu Red Bullu letos, nedokázal naplnit očekávání. S pouhými třiceti body a patnáctým místem ve světovém šampionátu výrazně zaostal za Verstappenem, a proto se příští rok přesune do role rezervního jezdce.
Hadjar při oznámení povýšení vyjádřil velkou vděčnost týmu Red Bull za důvěru i příležitost závodit na nejvyšší úrovni Formule 1. Připomněl, že jeho cesta nebyla jednoduchá, a ocenil, že v něj tým nikdy nepřestal věřit.
Hadjar označil svou dosavadní sezónu za klíčový moment kariéry. Řekl, že rok u Racing Bulls byl pro něj mimořádně přínosný, protože se rychle učil a získal své první pódium. Přestup do Red Bullu podle něj představuje šanci pracovat po boku nejlepšího jezdce současné Formule 1, což vnímá jako zásadní krok vpřed.
Šéf Red Bullu Laurent Mekies ocenil Hadjarův rychlý vývoj i přirozený talent. Vyzdvihl jeho vyspělost během první sezóny a hlavně rychlost, která je ve Formuli 1 rozhodující. Podle Mekiese má Hadjar potenciál nejen držet krok s Verstappenem, ale i dál růst. Rok 2026 označil za velkou výzvu, zejména kvůli projektu Red Bull Ford Powertrains, který přinese novou éru celému týmu.
Racing Bulls zároveň potvrdili, že Lawson zůstává pro nadcházející sezónu a jeho novým týmovým kolegou bude osmnáctiletý Arvid Lindblad. Ten zaujal rychlým postupem juniorskými kategoriemi a blíží se k šestému místu v debutovém roce ve Formuli 2.
Lindblad vyjádřil velké nadšení a připomněl, že o závodění ve Formuli 1 snil už od pěti let. Poděkoval Racing Bulls i Red Bull Junior Programme za podporu a dodal, že nadcházející výzvy bere s pokorou i odhodláním.
Šéf Racing Bulls Alan Permane ocenil Hadjarův posun do Red Bullu a vyzdvihl sílu nové jezdecké dvojice. Podle něj Hadjar předvedl výjimečnou sezónu, Lawson ukázal profesionalitu a stálou výkonnost a Lindblad patří mezi největší mladé talenty současnosti. Tato sestava podle Permana symbolizuje ambice VCARB vstoupit do nové éry Formule 1 se silnou a energickou jezdeckou dvojicí.
Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.
Po Velké ceně Kataru se na sociálních sítích strhla vlna nenávistných reakcí mířených na Kimiho Antonelliho, který se stal terčem urážek a kritiky.
Andrea Kimi Antonelli při závodě v Kataru přišel o čtvrté místo po chybě v deváté zatáčce, což umožnilo Landu Norrisovi získat cenné body v boji o titul. Mladý Ital popsal co se stalo.
Max Verstappen si na Velké ceně Kataru připsal klíčové vítězství, kterým souboj o titul protáhl do posledního závodu sezony. Za ním projel cílem Oscar Piastri a třetí Carlos Sainz.
Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.
Oscar Piastri pokračuje ve svém návratu do boje o šampionát a v Kataru si zajistil pole position pro sprintový závod před Georgem Russellem.
Zak Brown promluvil o kontroverzním rozhodnutí z Las Vegas a nastínil, že i FIA měla k uloženému trestu určité výhrady. Šéf McLarenu přitom naznačil, že situace byla složitější, než by se na první pohled zdálo.
Oscar Piastri ovládl jediný trénink na Velkou cenu Kataru, když těsně porazil týmového kolegu Landa Norrise. McLaren tak naznačil, že v Kataru může očekávat další těsný souboj svých jezdců.