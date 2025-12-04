Charles Leclerc se v Abú Zabí představí na trati společně se svým bratrem Arthurem, který nahradí Lewise Hamiltona během prvního volného tréninku.
Před rokem se Arthur Leclerc zapsal do historie, když na okruhu Yas Marina usedl do vozu Formule 1 během oficiálního tréninku jako první sourozenec vůbec. Tenhle moment okamžitě zaujal fanoušky i média a ukázal, jak silně jsou Leclercovi propojení s královskou třídou motorsportu.
Charles Leclerc tehdy vyjádřil svou podporu bratrovi slovy: „Je to můj bratr, takže nemusím hádat, co cítí nebo si myslí. Vím, že odvede skvělou práci.“ Jeho slova jasně ukazovala důvěru a vzájemnou blízkost, která oba jezdce spojuje.
„Arthur byl na simulátoru výjimečný a opravdu nám pomohl. Bude zajímavé porovnat jeho virtuální kola s tím, co odjede na trati. Pro něj to bude velmi speciální moment a doufám, že všechno půjde hladce,“ dodal Charles.
V loňském FP1 Arthur obsadil 18. místo s odstupem 1,858 sekundy za starším bratrem. I přes relativně pomalý čas jeho výkon získal pozitivní hodnocení, protože ukázal, že dokáže držet krok alespoň v rámci tréninkových jízd a že má potenciál pro budoucí kariéru ve Formuli 1.
Letos se bratři setkají na trati znovu, když Arthur nahradí Lewise Hamiltona v první volné jízdě v Abú Zabí. Pro mladšího Leclerca to bude další příležitost nasbírat zkušenosti v kokpitu F1 a lépe poznat vůz Ferrari.
Přestože Arthur v roce 2023 opustil Ferrari Driver Academy, zůstává s týmem úzce spojený jako vývojový jezdec. Letos tuto roli kombinoval s účastí v GT World Challenge Europe Sprint Cupu za AF Corse, což mu umožnilo získat zkušenosti s různými typy závodních vozů.
Na konci sezony se však Arthur neúčastní finálního testu, kde týmy mohou provozovat dva vozy a jeden z nich je přizpůsoben pro testování pneumatik pro rok 2026. Zatímco Charles a Hamilton si rozdělí jízdy, SF-25 ve své současné konfiguraci připadne Dino Beganovicovi v rámci Young Driver Testu.
Beganovic má letos zkušenosti z dvou FP1, v Bahrajnu a Rakousku, kde nahradil Charlese Leclerca. Ferrari tímto způsobem podporuje mladé talenty a zároveň umožňuje testovat nové komponenty bez ovlivnění výkonu hlavních jezdců.
Do závěrečného závodu sezony vstupuje Ferrari s jistotou čtvrtého místa v Poháru konstruktérů. Na Red Bull ztrácí 44 bodů a zbývá k dispozici jen 43. „Abú Zabí uzavírá náročnou sezónu pro jezdce i celý tým. Budeme tlačit až do konce a cílem je zakončit šampionát pozitivně,“ uvedl šéf týmu Fred Vasseur.
Setkání bratří Leclercových na trati není jen zajímavým lidským příběhem. Připomíná, že Formule 1 není jen o rychlosti a technice, ale také o zkušenostech, vztazích a osobních příbězích, které dodávají šampionátu lidský rozměr a inspirují fanoušky po celém světě.
