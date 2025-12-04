Lewis Hamilton vyjádřil pochybnosti nad monoposty pro následující sezonu

Lewis Hamilton v Abu Dhabi
Lewis Hamilton v Abu Dhabi, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 22:35
Lewis Hamilton se otevřeně vyjádřil k současné generaci vozů Formule 1 a naznačil své obavy z nadcházejících technických změn v příští sezóně.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton se před Velkou cenou Abú Zabí znovu vyjádřil k současné generaci monopostů Formule 1 a dal jasně najevo, že na éru ground effectu vzpomínat nebude. Po čtyřech náročných sezonách, kdy častěji bojoval s limity techniky než s konkurencí, jeho kritika nepřekvapuje.

Hned při setkání s novináři Hamilton otevřeně přiznal: „Na těchto autech mi nebude chybět vůbec nic. Je to tak jednoduché. Neužíval jsem si to.“ Tím navázal na svou dlouhodobou nespokojenost s aktuálními vozy, které podle něj nenabízely požitek z jízdy, informuje Motorsport.com.

Když měl porovnat současné monoposty s předchozími generacemi, připomněl období, které mu bylo mnohem bližší: „Rok 2017 byl skvělý, protože auto bylo větší a širší. Vypadalo robustněji a mělo víc přítlaku. Bylo to úžasné. Tohle je podle mě asi nejhorší generace. A modlím se, aby ta příští nebyla ještě horší.“

Pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2026, přinesou aktivní aerodynamiku, nové hybridní systémy a výrazně nižší přítlak. Hamilton už měl možnost vyzkoušet základní koncept příštího vozu Ferrari v simulátoru a nijak neskrýval svou nejistotu: „Je opravdu těžké předvídat, jaké to bude. Nechci říkat příliš negativní věci. Je to úplně jiné a nejsem si jistý, jestli se vám to bude líbit.“

Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri na tiskové konferenci k bitvě o titul

Úsměvy a skrytá nervozita: Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri o rozhodující bitvě o titul

Hamilton zároveň připustil, že změny mohou přinést i pozitivní momenty. Řekl: „Možná mě to překvapí a bude to skvělé. Možná bude předjíždění úžasné. Možná to bude jednodušší. Nevím.“ Zároveň ale upozornil, že nový technický balík bude extrémně náročný hlavně v nestálých podmínkách. „Budeme mít méně přítlaku a více točivého momentu. Umím si představit, že řídit to v dešti bude opravdu těžké. Mnohem víc než dnes.“

Očekává také výrazně jiný styl závodění, protože práce s energií a hybridními systémy bude podle něj ještě složitější než dosud. „Nevím, jestli se vám bude líbit, že budeme na rovinkách podřazovat nebo používat různé režimy boostu. Je to ale obrovská výzva pro nás všechny a o tom ten sport je. Jde o neustálé posouvání hranic. Kdybychom dělali pořád to samé, bylo by to příliš snadné.“

Hamilton tak své postoje shrnul jasně. Současnou éru vnímá jako nejméně zábavnou ve své kariéře a nad tou příští zatím visí mnoho otazníků. Přesto věří, že změny mohou otevřít i nové možnosti a přinést závodění nový impuls.

