Juan Pablo Montoya vnímá náročný víkend McLarenu v Kataru spíše jako příležitost než katastrofu. Podle něj může tato zkušenost působit jako „velké varování“ pro tým z Wokingu v boji o šampionát před závěrečným závodem v Abu Dhabí.
McLaren přijel do Kataru s vysokými ambicemi. Na startovním roštu se jejich jezdci, Oscar Piastri a Lando Norris, postavili na první a druhé místo. Australský pilot navíc působil, že se po sérii nepříliš přesvědčivých výkonů vrací do dobré formy.
Piastri svou sílu potvrdil už v úvodních kolech, kdy se ujal vedení a vytvořil si dvousekundový náskok na Maxe Verstappena. Ten dokázal poprvé ve dvou závodech překonat Norrise už na startu. Zdálo se, že McLaren má víkend pevně pod kontrolou.
Pak však přišla nečekaná komplikace. V sedmém kole byl nasazen Safety Car po havárii Nica Hülkenberga, který se srazil s Pierrem Gaslym. Tento incident výrazně změnil průběh závodu.
Piastri a Norris patřili mezi tři jezdce, kteří v té chvíli nezajeli do boxů. Jak později přiznal šéf týmu Andrea Stella, McLaren tím „efektivně přenechal jeden pit stop soupeři, který měl rychlejší tempo“.
Australan musel během závodu absolvovat dvě zastávky v boxech, což mu zabránilo vrátit se do vedení. Nakonec dojel druhý za Maxem Verstappenem, zatímco Lando Norris ztratil pozici na Carlose Sainze a skončil čtvrtý.
Místo aby McLaren Verstappena v boji o titul odtrhl, se nizozemský závodník nyní zapojí do finálního souboje v Abu Dhabí proti McLarenům. Norris vede o 12 bodů před Verstappenem a Piastri je dalších čtyři body zpět.
Bývalý pilot F1 Juan Pablo Montoya si myslí, že právě nezdary v Kataru mohou McLarenu dodat motivaci k agresivnější strategii. „A to je přesně to, co tým proti Verstappenovi potřebuje,“ řekl.
Montoya pro F1 TV vysvětlil: „Myslím, že mít takto náročný víkend je pro McLaren vlastně dobré. Je to velké varování, jasně říká: ‚Musíme přestat být konzervativní, musíme závod zvládnout naplno.‘ Myslím, že všichni jezdci jsou naštvaní. Lando ví, že měl těžký víkend, od první tréninkové jízdy se trápil, nebyl pohodlný a nikdy se tu necítil dobře.“
Podle Montoyi by trať v Abu Dhabí měla McLarenu vyhovovat více. „Myslím, že do Abu Dhabí to bude pro McLaren opět velmi dobrá trať. Max samozřejmě dá do toho všechno, ale otázka zní, pokud bude Red Bull rychlejší, kdy McLaren přistoupí k Oscarovi a řekne: ‚Musíme spolupracovat, musíme něco změnit.‘“
