Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.
Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál. Sedminásobný mistr světa měl za sebou náročný víkend na okruhu Losail, kde si stěžoval na své Ferrari a nakonec skončil mimo bodovanou desítku.
Když se ho novináři ptali na boj o titul před závěrečnou Velkou cenou v Abu Dhabi, jeho pozornost se rychle přesunula k finálnímu souboji jezdců.
Hamilton byl překvapen, když zjistil, že se o šampionát nyní uchází trojice jezdců, Lando Norris s dvanáctibodovým náskokem na Verstappena a Oscar Piastri čtyři body za nimi, a Australan závod nevyhrál, informuje Motorsport.com.
„Jak je Max dvanáct bodů vzadu?“ divil se, když mu ukázali aktuální výsledky. „Max vyhrál? Do háje, nevěděl jsem to, vůbec jsem netušil. Wow, sakra. Ne, ne, myslel jsem, že vyhrál Piastri, nevím.“
Poté si chtěl ověřit i výsledky Landa Norrise. „Opravdu?“ reagoval, když mu řekli, že Brit skončil čtvrtý. „Lando byl čtvrtý? Kde je Piastri?“
Až když se dozvěděl, že Piastri dojel druhý před Carlosem Sainzem z Williamsu, Hamilton plně pochopil výsledky. „Takže Oscar je teď třetí?“ pokračoval. „To půjde až do poslední chvíle!“
Navzdory jejich intenzivní rivalitě z roku 2021 Hamilton ocenil Verstappenovu sezónu 2025. „Všichni víme, že Max odvádí skvělou práci,“ řekl. „Myslím, že má fenomenální tým za sebou. Nemůžete popřít, že za poslední čtyři roky měli nejlepší auto. Možná na začátku roku trochu méně, ale nějak se vrátili. Má skvělé auto a dokáže s ním úžasně pracovat, nemohu mu nic vyčítat.“
Bývalý jezdec Mercedesu si dříve posteskl nad nedostatkem strategické variability v závodě kvůli omezením pneumatik a konfiguraci okruhu. S výraznými změnami pravidel pro rok 2026 očekává zajímavější souboje.
„Naše auta budou hodně odlišná,“ dodal. „Mělo by být více rozdílů mezi týmy. Možná. Možná hodně odlišná. Možná bude více předjíždění, kvůli, no… uvidíme.“
