Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vystoupili před novináři před finále sezony v Abú Zabí a snažili se působit co nejklidněji.
Napětí před prvním tříčlenným soubojem o titul po patnácti letech je citelné, přesto se Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri snaží působit dojmem, že jde jen o rutinní zastávku v kalendáři. FIA posadila všechny tři kandidáty na titul do jedné tiskové místnosti, Norrise doprostřed podle aktuálního pořadí šampionátu. Už po pár minutách bylo jasné, že za uvolněnými úsměvy a občasnými vtípky se skrývá napětí, které nikdo z nich nedokázal úplně zamaskovat, informuje Motorsport.com.
Verstappen hned v úvodu nastavil tón celého setkání. Když dostal otázku, jak probíhala jeho příprava na možnost získat pátý titul, odpověděl téměř bezelstně: „Strávil jsem čas s dcerou, řešil nějaké věci kolem GT3 na příští rok a něco i pro svůj sim tým.“ Jeho uvolněnost působila nejautentičtěji, možná i proto, že jak sám dodal v tomto boji „má nejméně co ztratit“.
Norris i Piastri se prezentovali podobně vyrovnaným přístupem. Řídí se jednoduchým pravidlem: nedovolit, aby je závěrečný tlak pohltil. Piastri s úsměvem poznamenal, že si šel zahrát padel, jako by se dalo závodní napětí vybrat raketou mimo kurt. A přestože oba působí sebevědomě, realita je neúprosná. Pro Norrise je minimum pódium, zatímco Piastri potřebuje vítězství a notnou dávku štěstí.
Norris se zpočátku snažil zachovat odstup a tvrdil, že případná ztráta titulu „mu život nezmění“. Postupně ale od masky chladného nadhledu upustil a připustil, jak velkou osobní váhu pro něj finálový víkend skutečně má. „Je to všechno, na čem jsem pracoval celý život. Znamenalo by to pro mě všechno,“ přiznal. V tu chvíli bylo jasné, že za uvolněnou fasádou se skrývá stejná směs očekávání a obav jako u každého, kdo stojí před největším momentem své kariéry.
Největší napětí přišlo ve chvíli, kdy padl dotaz na možné týmové pokyny. Novinář se Norrise přímo zeptal, zda by očekával, že ho Piastri pustí před sebe, pokud by to rozhodovalo o titulu. Piastri se jen tiše odvrátil, což připomnělo nepříjemnou situaci z Monzy, kdy už jednou musel ustoupit. Oba ale tvrdili, že McLaren o podobných scénářích zatím nemluvil, i když je jasné, že to tým do závodního víkendu ještě probere.
Z jejich výrazu však bylo patrné, že jde o velké a citlivé téma. V paddocku se navíc shoduje většina lidí v tom, že pokud by Norris mohl vyhrát titul jen díky Piastriho pomoci, McLaren by do toho pravděpodobně zasáhl. Pro Piastriho by to nebyla lehká role, ale jakékoliv „pomáhání“ Verstappenovi by mu v týmu rozhodně neprospělo. A s ohledem na to, že příští rok mohou být oba v opačné situaci, je to ještě složitější.
Mezi jezdci McLarenu však stále panuje vzájemný respekt. Norris řekl: „Se svými týmovými kolegy jsem vždy vycházel dobře. Stačí jedno špatné rozhodnutí a všechno může být jinak. A to se nestalo.“ Piastri to doplnil: „Je fajn, že dokážeme nechat to, co se stane na trati, na trati a mimo ni fungovat normálně. Je snadné, aby to tak nebylo, a chce to spolupráci z obou stran.“
Verstappen mezitím zůstával nejklidnější ze všech. Vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, ani není divu – jeho šance na titul vznikla i díky chybám soupeřů. Když přišla otázka na jeho rodinu v Abú Zabí, jen se pousmál: „Moji rodiče tu nejsou. Táta závodí v Africe. A máma… myslím, že to nebylo plánované. Já jsem vlastně taky neplánoval, že budu bojovat o titul až do konce…“
Ať se tři hlavní aktéři snaží tvářit sebevíc klidně, realita je neúprosná: čeká je jedno z nejnapjatějších finále posledních let. Každý dobře ví, že osud celé sezony se rozhodne během několika desítek kol, kde už nebude místo pro jakékoliv předstírání.
