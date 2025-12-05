Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.
Yuki Tsunoda má za sebou sezonu, která mu zásadně změnila kariéru. Po těžkém roce v týmu Racing Bulls přišel o možnost posunout se v rámci rodiny Red Bullu do hlavní sestavy. Přestože má ve Formuli 1 už solidní zkušenosti, jeho výsledky tentokrát jednoduše nestačily. Během 21 závodů získal pouhých 30 bodů, tedy méně než Liam Lawson nebo Isack Hadjar, kteří měli k dispozici stejný vůz. Velký kontrast byl patrný také při porovnání s Maxem Verstappenem, který ve stejném monopostu dokázal nasbírat 396 bodů a bojovat o mistrovský titul.
Krátce po Velké ceně Kataru, kterou Tsunoda dokončil desátý, přišla zpráva, která rozhodla o jeho budoucnosti. Helmut Marko mu v soukromém rozhovoru oznámil, že pro sezonu 2026 s ním Red Bull Racing nepočítá. A k jeho překvapení se neotevřela ani cesta zpět do Racing Bulls, kde závodil poslední čtyři roky. „Bylo mi to oznámeno hned po závodě v Kataru, osobně od Helmuta Marka, že příští rok nebudu závodit,“ popsal Tsunoda situaci.
Když se Tsunoda poprvé objevil před novináři v Abú Zabí, působil klidněji, než by se dalo čekat. Emoce ale nezastíral. „Samozřejmě jsem zklamaný a naštvaný,“ přiznal bez okolků. Zároveň ale dodal, že realita rozhodnutí na něj teprve dopadá. „Překvapivě jsem v pohodě. Ne jako úplně v pohodě, ale přežívám. Ráno jsem si normálně objednal stejné snídaně jako vždy.“
Tsunoda přiznává, že si stále naplno nepřipouští, že jeho kariéra ve Formuli 1 se na čas zastaví. Očekává, že skutečný dopad přijde až po finále sezony v Abú Zabí. „Asi si dostatečně neuvědomuji, že to bude poslední závod na dlouhou dobu. Možná to přijde až po Abú Zabí,“ říká.
Zároveň vysvětlil, že během roku nemohl jednat s jinými týmy, i když o něj byl zájem. „Neměl jsem žádné možnosti. Měl jsem sice externí zájem, ale moje smlouva mi nedovolovala o tom moc mluvit. Takže jsem se soustředil na Red Bull. Byla to moje priorita posledních pár let, protože tady jsem vyrostl,“ uvedl.
Ačkoliv jeho závodní kariéra na chvíli ustupuje, zůstává součástí Red Bull programu jako rezervní jezdec, i když až za Ayumu Iwasou. Tsunoda však neztrácí optimismus. Mnoho jezdců se po pauze dokázalo do F1 vrátit, například Sergio Pérez nebo Alex Albon.
Proto bere nadcházející rok jako šanci učit se z jiné pozice. „Jsem zvědavý, jaké to bude sledovat vše zvenčí. Poprvé v kariéře nebudu závodit. Myslím, že se můžu hodně naučit, uvidím víc, pochopím komunikaci jezdců a týmu z jiného úhlu,“ říká Tsunoda.
