Oscar Piastri vynechá úvodní páteční trénink v Abú Zabí, aby McLaren splnil pravidlo nasazení nováčka, a jeho vůz převezme testovací jezdec Pato O’Ward, který týmu poskytne cenná data.
Oscar Piastri bude muset při pátečním tréninku v Abú Zabí přenechat svůj monopost MCL39 nováčkovi, protože McLaren musí splnit pravidlo o nasazení debutanta ve čtyřech trénincích za sezonu. Za volant tak usedne zkušený testovací a rezervní jezdec Pato O’Ward.
Podle pravidel se za nováčka považuje jezdec, který odjel maximálně dva závody F1. Piastri tak přichází o cennou hodinu přípravy, což může ovlivnit jeho boj o titul mistra světa.
Lídr šampionátu Lando Norris už své povinné absencí v FP1 absolvoval v Rakousku a Mexiku. Piastri seděl mimo jen jednou v Monze, a nyní musí v rozhodující fázi sezony znovu uvolnit místo.
V Abú Zabí tedy Piastri vynechá úvodní trénink, zatímco O’Ward převezme jeho McLaren a poskytne týmu důležitá data pro nastavení vozu na celý víkend.
Načasování pro Piastriho nemůže být horší. Do Abú Zabí přijíždí s ambicí zakončit turbulentní rok ziskem svého prvního titulu.
Ještě nedávno se zdálo, že Piastri je hlavním kandidátem na titul, ale pokles jeho formy otevřel cestu jeho týmovému kolegovi k návratu do boje o vítězství. Norrisovo oživení výrazně proměnilo celkovou dynamiku šampionátu.
Max Verstappen se mezitím po letní přestávce dostal do skvělé formy. Využil chybu McLarenu v Kataru a vyhrál pět z posledních osmi závodů, čímž se opět přiblížil čelu tabulky.
V Abú Zabí se tak rozhodne mezi třemi jezdci. Norris vede před Verstappenem a Piastrim, přičemž Verstappen je jediným s předchozími zkušenostmi s bojem o titul.
Piastri doufá, že ztracená hodina tréninku nebude hrát rozhodující roli. Klíčové bude, jak rychle se po O’Wardově vystoupení dostane zpět do tempa a připraví se na závod.
McLaren očekává, že O’Ward poskytne týmu cenná data, a sám jezdec věří, že už dobře chápe, co vůz potřebuje. „Teď už lépe rozumím tomu, co auto preferuje,“ řekl pro týmový web a dodal, že nejdůležitější je dokázat přesně držet ideální styl jízdy i s omezeným časem stráveným v kokpitu.
Lewis Hamilton poukázal na problém, který podle něj v letošní sezoně výrazně ovlivnil atmosféru uvnitř Ferrari. Podle něj tlak zvenčí na piloty výrazně zatížil psychiku celé stáje.
McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
Oscar Piastri vynechá úvodní páteční trénink v Abú Zabí, aby McLaren splnil pravidlo nasazení nováčka, a jeho vůz převezme testovací jezdec Pato O’Ward, který týmu poskytne cenná data.
Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.
Red Bull oznámil významné změny v jezdecké sestavě pro nadcházející sezonu, které posílí dynamiku týmu. Mladí talentovaní jezdci získávají nové příležitosti a oba týmy se připravují na náročný rok 2026.
Po Velké ceně Kataru se na sociálních sítích strhla vlna nenávistných reakcí mířených na Kimiho Antonelliho, který se stal terčem urážek a kritiky.
Andrea Kimi Antonelli při závodě v Kataru přišel o čtvrté místo po chybě v deváté zatáčce, což umožnilo Landu Norrisovi získat cenné body v boji o titul. Mladý Ital popsal co se stalo.
Max Verstappen si na Velké ceně Kataru připsal klíčové vítězství, kterým souboj o titul protáhl do posledního závodu sezony. Za ním projel cílem Oscar Piastri a třetí Carlos Sainz.
Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.