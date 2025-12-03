Lewis Hamilton poukázal na problém, který podle něj v letošní sezoně výrazně ovlivnil atmosféru uvnitř Ferrari. Podle něj tlak zvenčí na piloty výrazně zatížil psychiku celé stáje.
Lewis Hamilton upozornil na negativní dopad mediální kritiky na tým Ferrari během náročné sezony v Maranellu. Sedminásobný mistr světa poukázal na to, že tlak médií ovlivňuje nejen výkon jezdců, ale i jejich každodenní život.
„Negativita, která je neustále přítomná v médiích a všude kolem, má na ně vliv. Přijdou domů k manželkám a ty jim říkají, co o jejich práci všude říkají, a jsem si jist, že to je těžké, i pro děti a všechny ostatní. Má to obrovský dopad na spoustu lidí,“ řekl Hamilton.
Sezona 2025 se pro Ferrari ukázala jako mimořádně náročná. Po blízkém neúspěchu v roce 2024, kdy tým ztratil titul konstruktérů jen o čtrnáct bodů na McLaren, byly očekávání vysoká, přestože tým veřejně nastavoval opatrné cíle.
Nakonec Ferrari nezvítězilo v žádném závodě sezony a Hamilton sám nedosáhl ani na stupně vítězů. Tým se tak stal terčem intenzivní kritiky, především ze strany italských médií, která nešetřila ani spekulacemi o odvolání šéfa týmu Frédérica Vasseura.
„Je to trochu negativní pocit v týmu, zejména kvůli komentářům médií, ale také z jiných důvodů,“ uvedl Vasseur, když byly Hamiltonovy poznámky zmíněny, informuje Motorsport.com. „Určitě to nepomáhá, ale naším úkolem je dělat dobré výsledky. Jako tým musíme zůstat ve své bublině a snažit se vytěžit maximum z toho, co máme.“
Vasseur připomněl, že každá sezona má své vzestupy a pády a že je důležité zůstat soustředěný. „Určitě se musíte vyrovnat s těmito situacemi, ale Max to dokázal. Byl osmý v kvalifikaci v Budapešti, devátý v závodě a pak začal vyhrávat závody. To znamená, že návrat je možný.“
Problémy Ferrari zhoršilo i předčasné ukončení vývoje vozu SF-25 již koncem dubna, aby se tým mohl soustředit na nové technické předpisy pro sezonu 2026. „Vývoj nebyl problém,“ zdůraznil Hamilton. „Chtěl jsem, aby přešli na příští rok a začali brzy.“
Oba piloti Ferrari působili během tiskových aktivit po GP Kataru sklesle. SF-25 byla na trati v Losailu ještě nestabilnější než obvykle a jejich pesimismus byl patrný nejen při rozhovorech s médii, ale i během práce s týmem.
„Rozumím jejich frustraci a kdybych byl na pitwallu na konci tréninku, pravděpodobně bych reagoval stejně. Teď je nejdůležitější, aby se vrátili do garáže k mechanikům a inženýrům a snažili se najít řešení,“ dodal Vasseur.
McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.
Oscar Piastri vynechá úvodní páteční trénink v Abú Zabí, aby McLaren splnil pravidlo nasazení nováčka, a jeho vůz převezme testovací jezdec Pato O’Ward, který týmu poskytne cenná data.
Lewis Hamilton přiznal, že po Velké ceně Kataru vůbec netušil, že Max Verstappen závod vyhrál, a jeho reakce odhalila napětí a dramatický vývoj boje o titul.
Red Bull oznámil významné změny v jezdecké sestavě pro nadcházející sezonu, které posílí dynamiku týmu. Mladí talentovaní jezdci získávají nové příležitosti a oba týmy se připravují na náročný rok 2026.
Po Velké ceně Kataru se na sociálních sítích strhla vlna nenávistných reakcí mířených na Kimiho Antonelliho, který se stal terčem urážek a kritiky.
Andrea Kimi Antonelli při závodě v Kataru přišel o čtvrté místo po chybě v deváté zatáčce, což umožnilo Landu Norrisovi získat cenné body v boji o titul. Mladý Ital popsal co se stalo.
Max Verstappen si na Velké ceně Kataru připsal klíčové vítězství, kterým souboj o titul protáhl do posledního závodu sezony. Za ním projel cílem Oscar Piastri a třetí Carlos Sainz.
Oscar Piastri zatím v Kataru ovládl všechny tréninky i kvalifikaci a potvrzuje návrat do vrcholné formy. McLaren připisuje jeho dominantní výkon kombinaci talentu jezdce a vozu dobře padnoucího k vysokopřilnavému okruhu.
Lewis Hamilton i Charles Leclerc během celého víkendu v Kataru zápasí s tím, jak z Ferrari SF-25 vyždímat jeho potenciál. Vůz, který na papíře sliboval rychlost a stabilitu, se na trati ukázal jako nepředvídatelný.
Oscar Piastri si zajistil pole position pro Velkou cenu Kataru před týmovým kolegou Landem Norrisem, který skončil druhý. Třetí místo obsadil obhájce titulu Max Verstappen, což připravuje napínavý souboj o vítězství v nedělním závodě.
Oscar Piastri ovládl sprint na Velké ceně Kataru Formule 1, když si po sebevědomém výkonu dojel pro vítězství. Lando Norris sice nedosáhl na čelo, ale připsal si cenné body a zároveň stáhl část náskoku Maxe Verstappena v šampionátu.