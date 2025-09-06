GP Itálie: Max Verstappen všem vyrazil dech, pole position získal před dvojící Mclarenů

Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Max Verstappen potvrdil v Monze svou neochvějnou kvalitu a vybojoval pole position pro Velkou cenu Itálie 2025. Nizozemec zvládl své kolo s maximální precizností a s časem 1:18.792 překonal Landa Norrise o pouhých 0,077 sekundy. „Bylo to neuvěřitelně těsné, ale věděl jsem, že kolo musí být naprosto čisté,“ komentoval Verstappen. „Auto fungovalo skvěle a zvládli jsme to přesně tam, kde jsme potřebovali.“
McLaren se opět ukázal jako hlavní vyzyvatel Red Bullu, když Norris skončil těsně druhý a jeho týmový kolega Oscar Piastri, lídr šampionátu, si zajistil třetí příčku. Norris uznal, že ztráta na Verstappena byla minimální: „Bylo to jen o pár setin, což je na Monze k vzteku. Ale ukázali jsme, že máme rychlost a zítra chceme bojovat o vítězství.“
První část kvalifikace (Q1) nabídla drama už od samého začátku. Carlos Sainz přišel o svůj první rychlý pokus kvůli překročení limitů trati a Max Verstappen se rovněž nevyhnul chybě v Lesmu. McLareny ovšem brzy ukázaly svou sílu, Norris s Piastrim obsadili čelo. V problémech se ocitl debutant Isack Hadjar, který po chybě skončil až šestnáctý a vůbec poprvé v kariéře nepostoupil dál.
V Q2 se ke slovu dostal Verstappen, který si pomohl slipstreamem od Piastriho a šel do čela. Norris měl komplikace po chybě v Rettifilu a dlouho neměl zaznamenaný čas. „Museli jsme zariskovat s načasováním,“ přiznal inženýr McLarenu. Nakonec se Norris dokázal vrátit zpět a zajistit si postup do Q3, i když se držel mimo první trojku. Zklamáním byl Williams, který po chybách Albona i Sainze vypadla už v této fázi.
Finále kvalifikace nabídlo vyrovnanou bitvu čtyř týmů. Ferrari, Mercedes, McLaren i Red Bull se střídaly v čele, než Verstappen v rozhodujících okamžicích předvedl další kolo na hranici možností. Charles Leclerc sice krátce držel první místo, ale Red Bull měl odpověď. „Bylo to o setinách, ale věděl jsem, že poslední sektor mám silný,“ řekl Verstappen.
Lando Norris na chvíli vystřelil do čela díky Piastriho pomoci s tahem na rovinkách, jenže Verstappen okamžitě zareagoval. S novým rekordem okruhu si vzal pole position zpět. „S Piastrim jsme to dobře načasovali, byla to skvělá týmová práce,“ uznal Norris. „Ale Max byl dnes prostě o kousek lepší.“
Mercedes se musel spokojit s místy na konci první pětky. George Russell i Kimi Antonelli sice drželi krok, ale nedokázali se dostat na úroveň Red Bullu a McLarenu. „Na softy jsem jít nechtěl, ale tým se rozhodl jinak,“ stěžoval si Russell po svém posledním pokusu.
Do nedělního závodu tak Verstappen odstartuje z první řady vedle Norrise, s Piastrim a Leclercem hned za nimi. Kombinace rychlosti Red Bullu a odhodlání McLarenu slibuje, že se fanoušci na Monze dočkají velkolepé bitvy o vítězství. „Pole je skvělé, ale to hlavní přijde až zítra,“ dodal Verstappen s úsměvem. „Na Monze se může stát cokoliv.“
1. Max Verstappen – Red Bull – 1:18.792
2. Lando Norris – McLaren – 1:18.869
3. Oscar Piastri – McLaren – 1:18.982
4. Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.007
5. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:19.124
6. George Russell – Mercedes – 1:19.157
7. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:19.200
8. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 1:19.390
9. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:19.424
10. Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:19.519
11. Oliver Bearman – Haas – 1:19.446
12. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:19.498
13. Carlos Sainz – Williams – 1:19.528
14. Alex Albon – Williams – 1:19.583
15, Esteban Ocon – Haas – 1:19.707
16. Isack Hadjar – Racing Bulls – 1:19.917
17. Lance Stroll – Aston Martin – 1:19.948
18. Franco Colapinto – Alpine – 1:19.992
19. Pierre Gasly – Alpine – 1:20.103
20. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:20.279
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc začali domácí Grand Prix Ferrari ve velkém stylu, když obsadili první dvě místa v úvodním tréninku. Tímto výsledkem potěšili tisíce fanoušků na tribunách a ukázali, že tým má na startu víkendu výraznou sílu.
Krátce poté, co byl jmenován prvním testovacím jezdcem Cadillacu pro F1, udělal Colton Herta další významný krok směrem ke svému cíli závodit v šampionátu Formule 1.
Max Verstappen varuje před přílišnými změnami formátu F1, včetně kratších závodů a více sprintů. Podle něj je třeba zachovat tradiční podobu šampionátu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.