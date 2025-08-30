GP Holandska: McLaren nedává soupeřům šanci. Lando Norris opět nejrychlejší i ve třetím tréninku

Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Třetí trénink na Velkou cenu Holandska potvrdil silnou formu McLarenu a nabídl zajímavý obraz o rozložení sil před odpolední kvalifikací. Po nočním dešti byla trať stále místy vlhká, což na začátku udrželo většinu jezdců v garážích. Ferrari mezitím pracovalo na nastavení vozu SF-25, zatímco první měřená kola zajeli mladíci Hadjar a Antonelli. Teprve s výjezdem pilotů z předních týmů začal trénink nabírat skutečné tempo.
McLaren znovu ukázal svou sílu. Lando Norris se po několika rychlých kolech dostal na čelo výsledkové listiny. Oscar Piastri se svého týmového kolegu držel těsně, když na něj ztratil pouhé dvě desetiny. „Bylo to dobré kolo, i když podmínky nebyly jednoduché. Je příjemné být znovu vpředu,“ hodnotil Norris po skončení jízdy.
Za dvojicí Mclarenu se nejblíže držel George Russell s Mercedesem. Ten se dlouho držel v kontaktu s McLareny, než musel čelit nečekané situaci s Fernandem Alonsem. Na konci rovinky totiž Brit nešťastně zamířil doprava do boxové uličky právě ve chvíli, kdy se Alonso snažil o předjetí. „Upřímně, trochu mě to vyděsilo. Bylo to nebezpečné,“ přiznal později Russell.
Španělský veterán neměl daleko k tomu, aby tvrdě narazil do zdi u vjezdu do boxů. „Bylo to těsné. Kdybych nezareagoval, mohlo to skončit hodně špatně,“ nechal se slyšet Alonso, který celý incident přešel s typickou dávkou klidu, ale bylo zřejmé, že okamžik byl více než varující. Komisaři FIA si po tréninku pozvou Russella k vysvětlení.
Vedle dramatických momentů nabídlo FP3 také několik zajímavých výkonů ze středu pole. Oliver Bearman zajel solidní čtvrtý čas na tvrdé sadě pneumatik, zatímco Max Verstappen se musel spokojit s pátým místem, když ho v rychlých kolech několikrát omezil provoz na trati. „Nebyl to ideální trénink, ale víme, kam se posunout,“ okomentoval domácí hrdina.
Z pohledu týmů byl velkým tématem Aston Martin. Lance Stroll po páteční havárii dostal nový podvozek a přesto dokázal zajet konkurenceschopné časy. Jeho týmový kolega Alonso potvrdil rychlost vozu v prvních fázích tréninku, než přišel zmíněný moment s Russellem. Přesto lze říci, že zelené monoposty se z páteční krize oklepaly.
Celkově však byl příběh třetího tréninku jasný. Norris s Piastrim si vyměňovali první místo, aby nakonec britský jezdec znovu uzavřel trénink na špici. Russell se za nimi snažil držet krok, ale odstup dvou desetin byl zřejmým signálem. „Tým udělal obrovský kus práce. Cítím, že jsme v dobré pozici,“ shrnul Norris. Před kvalifikací je tedy jasné, že McLaren míří do boje o pole position v roli hlavního favorita.
1. Lando Norris – McLaren – 1:08.972
2. Oscar Piastri – McLaren – +0.242
3. George Russell – Mercedes – +0.886
4. Carlos Sainz – Williams – +0.941
5. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.953
6. Charles Leclerc – Ferrari – +0.966
7. Alexander Albon – Williams – +1.127
8. Lance Stroll – Aston Martin – +1.131
9. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.194
10. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.260
11. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.328
12. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.377
13. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.389
14. Lewis Hamilton – Ferrari – +1.401
15. Oliver Bearman – Haas – +1.623
16. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +1.627
17. Kimi Antonelli – Mercedes – +1.725
18. Esteban Ocon – Haas – +1.829
19. Pierre Gasly – Alpine – +1.991
20. Franco Colapinto – Alpine – +2.082
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.