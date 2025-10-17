McLaren chce rovnost: Max Verstappen se směje

Max Verstappen se vyjádřil k aktuální debatě kolem interního přístupu McLarenu a naznačil, že tým si současnou situaci do jisté míry způsobil sám.
Max Verstappen opět rozvířil dění v paddocku, když s typickou ironií i upřímností okomentoval diskusi kolem takzvaných „papájových pravidel“ týmu McLaren. Podle Nizozemce by se tým podobným problémům vůbec nevyhnul, „kdybych za ně závodil já, protože bychom si nebyli v bodovém zisku tak blízko.“ S úsměvem pak dodal, že kdyby měl McLaren k dispozici jeho otce Jose Verstappena, „ten by si s celou debatou poradil po svém.“
Debata o takzvaných „papájových pravidlech“, která mají zajistit rovné podmínky mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, znovu ožila před Velkou cenou USA. McLaren se po vzájemném kontaktu obou jezdců v Singapuru ocitl pod drobnohledem. Tým po interním „dobrém rozhovoru“ uznal, že větší podíl viny nesl Norris. Britský jezdec připustil, že dojde k určitým „důsledkům“, avšak jejich podobu odmítl blíže komentovat. Piastri naopak zdůraznil, že podle něj tým svému týmovému kolegovi žádným způsobem nenadržuje.
Max Verstappen během setkání s nizozemskými novináři v Austinu naznačil, že McLaren si problémy způsobil sám svým přístupem. „Když necháte dveře jen trochu pootevřené, jako to udělal Oscar v Singapuru, můžete se snadno dostat do takové situace,“ uvedl. „Ale na druhou stranu si to svým způsobem vytvořili sami tím, že se příliš snaží, aby bylo všechno dokonale vyrovnané.“
Trojitý mistr světa zároveň upozornil, že absolutní rovnost ve Formuli 1 jednoduše neexistuje. „V šampionátu nikdy není všechno stoprocentně férové. Někdy máte špatný pit stop, jindy vás zradí technika – to se prostě nedá vyvážit,“ vysvětlil. „Myslím, že v McLarenu to vnímají jinak, ale podle mě je to součást závodění. Je to těžké, a právě to někdy vede k frustraci.“
Na poznámku novinářů, že by sám Verstappen podobné zásahy z boxové zdi jako jezdec nikdy netoleroval, reagoval s úsměvem: „Ne, ale to bychom stejně nebyli v bodech tak blízko,“ naznačil, že by v McLarenu suverénně vedl, informuje Motorsport.com. „Pak by to automaticky nebyl problém. Musíte se prostě snažit, aby se taková situace vůbec nestala.“
Během tiskové konference pak Verstappen s nadsázkou dodal, že jeho otec Jos by byl ideálním týmovým šéfem. „Myslím, že by občas nebylo na škodu, kdyby někdo dostal kopanec do zadku!“ rozesmál novináře. „Táta by byl skvělým šéfem i ve Formuli 1, ale nechce to. Byl by moc často pryč z domova, a to už si se mnou prožil. Teď má rodinu a nechce tím znovu procházet.“ Na otázku, jak by Jos řešil „papájová pravidla“, odpověděl Max se smíchem: „Žádná pravidla by nebyla! Prostě bys musel šlápnout na plyn. Vím přesně, jaký můj táta je.“
McLaren se však snaží debatu kolem svých interních zásad mírnit. Lando Norris tvrdí, že zvenčí může situace působit složitěji, než jaká je ve skutečnosti. „Z vnějšího pohledu to možná vypadá komplikovaně, ale uvnitř je to mnohem jednodušší,“ uvedl. Podle něj média i fanoušci často přeceňují, co se děje v rádiové komunikaci. „Andrea (Stella) nám často říká, že máme právo se ptát. To je prostě přirozenost závodníka. Ale uvnitř týmu panuje jasné porozumění a jsme přesvědčení, že náš přístup je lepší než u ostatních.“
Verstappenovy poznámky tak přidaly další jiskru do debaty, která v paddocku rozhodně ještě neutichla.
