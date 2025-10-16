Mercedes konečně prolomil mlčení o jezdecké sestavě: Toto Wolff podal vysvětlení

Mercedes po několika měsících spekulací konečně oznámil, kdo bude tvořit jejich jezdeckou dvojici v revolučním roce 2026.
Spekulace o budoucnosti George Russella v týmu Mercedes se v posledních týdnech rozjely naplno. Po měsících dohadů o tom, zda britský jezdec zůstane v Brackley i po roce 2025, přišlo oficiální potvrzení, že Russell i jeho týmový kolega Kimi Antonelli budou společně pokračovat i v příští sezoně. Tím Mercedes jasně ukončil všechny spekulace a naznačil, že s touto dvojicí počítá i do nové éry Formule 1.
Přestože obě strany po celou dobu tvrdily, že jednání postupují podle plánu, absence nové smlouvy vyvolala v zákulisí Formule 1 bouřlivé debaty. Někteří komentátoři dokonce spekulovali o možném přesunu Russella k jinému týmu. Podle informací portálu PlanetF1.com však nyní podepsal víceletý kontrakt, který má zajistit jeho dlouhodobou budoucnost u Mercedesu.
Situace je poněkud odlišná u mladého Kimiho Antonelliho. Ten si vysloužil pouze prodloužení smlouvy o jednu sezónu, což lze chápat jako logický krok, protože italský nováček stále sbírá zkušenosti a hledá jistotu za volantem monopostu F1. I přesto se však vedení týmu rozhodlo potvrdit svou důvěru v jeho potenciál.
Šéf týmu a výkonný ředitel Mercedesu Toto Wolff krok vysvětlil slovy: „Potvrzení naší jezdecké sestavy bylo vždy otázkou kdy, ne jestli. Chtěli jsme si dát čas, vést jednání důkladně a zajistit, aby byli spokojeni všichni zúčastnění. Jsem rád, že se to podařilo.“ Wolff zároveň zdůraznil, že Russell i Antonelli tvoří silnou dvojici, se kterou chce Mercedes pokračovat dál. „Naším cílem je teď bojovat o druhé místo v Poháru konstruktérů a zároveň se připravit na rok 2026, který přinese novou éru Formule 1,“ dodal.
George Russell vyjádřil po podpisu nové smlouvy velké nadšení. „Jsem opravdu hrdý, že v našem společném příběhu pokračujeme. Příští rok to bude už deset let od chvíle, kdy jsem podepsal svou první smlouvu s Mercedesem v roce 2017,“ připomněl Brit. Podle něj šlo o dlouhé a úspěšné partnerství, které ho formovalo nejen jako závodníka, ale i jako osobnost.
Russell se zároveň těší na změny, které Formuli 1 čekají. „Nemůžu se dočkat toho, co nás čeká, zvlášť s příchodem jedné z největších změn pravidel v historii sportu. Jsme maximálně soustředění na to, aby to bylo úspěšné období a pro mě osobně také příležitost stavět na dosud nejlepší sezoně mé kariéry,“ doplnil.
Kimi Antonelli, který letos absolvuje svou první sezonu v královně motorsportu, mluvil s pokorou i vděčností. „Jsem nadšený, že mohu pokračovat s týmem. Naučil jsem se toho opravdu hodně, a to jak v dobrých chvílích, tak v těch náročnějších. Všechny tyto zkušenosti mě posílily, nejen jako jezdce, ale i jako týmového hráče,“ uvedl mladý Ital.
Na závěr Antonelli poděkoval vedení týmu za důvěru. „Chci poděkovat Totovi a všem v Brackley i Brixworthu za jejich podporu a víru ve mně. Teď se plně soustředíme na závěr sezony. Naším cílem je zajistit druhé místo mezi konstruktéry a pak se naplno vrhnout na přípravu roku 2026. Máme před sebou ještě spoustu práce a dáme do toho všechno,“ uzavřel Antonelli.
