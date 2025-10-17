Lewis Hamilton zareagoval na dohady o budoucnosti Christiana Hornera ve Ferrari

Lewis Hamilton reaguje na spekulace o možném přesunu Christiana Hornera do Ferrari.
Média stále spekulují o možném návratu Christiana Hornera do Formule 1. Bývalý šéf Red Bullu, který se nedávno dohodl na odchodu z týmu v rámci 100 milionového vyrovnání, bude volný k návratu do paddocku od sezony 2026. Už před svým odchodem ho údajně kontaktovalo Ferrari, když se objevily dohady o nahrazení Freda Vasseura.
V posledních týdnech se spekulace znovu rozjely s ohledem na fakt, že Ferrari zatím v letošní sezoně nezaznamenalo vítězství. Informace o Hornerových údajně probíhajících jednáních se Scuderií se však ukázaly jako nepřesné. Podle zdrojů je pravděpodobnost jeho přesunu do Maranella velmi nízká, jak informuje PlanetF1.
Podle dostupných zdrojů se Horner při případném návratu soustředí spíše na roli srovnatelnou s vlastnictvím týmu. Takovou míru kontroly mu Ferrari pravděpodobně nabídnout nemůže, a bývalý šéf Red Bullu by při comebacku hledal pozici, kde by mohl mít rozhodující slovo.
Lewis Hamilton se k celé záležitosti vyjádřil během tiskové konference před Grand Prix USA. Britský pilot označil spekulace za nežádoucí rozptýlení, které odvádí pozornost týmu od práce na zlepšení letošního i příštího vozu.
„Nevím, odkud tyto spekulace pocházejí, takže k nim nemohu příliš říct,“ prohlásil Hamilton. „Je to ale trochu rozptylující pro náš tým. Tým už jasně ukázal, kde stojí ohledně prodloužení Freda. A Fred, já i celý tým pracujeme tvrdě na budoucnosti týmu, takže takovéto dohady nejsou zrovna nápomocné.“
Britský pilot také zdůraznil, že fabrika je plně soustředěná na vývoj vozu a zajištění lepšího výkonu v nadcházející sezoně. „Vím, že všichni zpátky ve fabrice pracují neuvěřitelně tvrdě, a tyto spekulace mohou být rušivé. Pro mě je teď klíčové udržet fokus na cíli, který je před námi, a stavět na letošním voze tak, abychom příští rok dosáhli lepšího výkonu.“
Když byl dotázán, zda by Horner mohl být novým šéfem Ferrari, Hamilton jednoznačně odpověděl: „Nevím. A nebudu spekulovat o těchto fámách.“ Svým vyjádřením jasně podtrhl, že pozornost týmu i médií by měla zůstat soustředěná na závodní výkony a stabilitu vedení Scuderie.
