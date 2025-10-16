Bossové F1 u jednoho stolu: Co stálo za touto večeří?

Ve středu se v Londýně nečekaně setkali tři nejvlivnější osobnosti F1, což vzbudilo pozornost a překvapení mezi fanoušky i odborníky motorsportu.
Christian Horner, ačkoli momentálně není oficiálně zapojen do Formule 1, tento týden usedl ke společné večeři se Zakem Brownem a prezidentem FIA Mohammedem Ben Sulayemem v Londýně. Snímek z události sdílel Ben Sulayem ve středu na svém Instagramu, přičemž k fotografiím připojil komentář: „Večer strávený v dobré společnosti. Děkuji, Christiane a Zaku.“
Večeře se uskutečnila v úterý večer jako plánovaná společenská akce, přičemž není jasné, kdo ji inicioval. Zdroje z prostředí F1 však potvrzují, že setkání probíhalo v přátelské atmosféře, a napětí mezi Brownem a Hornerem, jež bylo v posledních letech patrné, tentokrát výrazně polevilo. Brown sice dříve přiznal, že s Hornerem „není v lásce“ a nesouhlasí s jeho způsobem práce, ale tentokrát mezi nimi panovala uvolněná a bezkonfliktní nálada.
„Byla to příjemná večeře, žádná formální schůzka,“ uvedl zdroj PlanetF1.com. Setkání se podle dostupných informací nesoustředilo na obchodní nebo sportovní otázky, ale spíše na zlepšení vzájemných vztahů mezi třemi prominentními postavami motorsportu.
Horner, který po odchodu z Red Bullu už není tak vytížený jako dříve, přesto nadále absolvuje řadu setkání s investory a zvažuje možnosti svého návratu do F1. Brown mezitím trávil týden u londýnského soudu kvůli právnímu sporu McLarenu s hvězdou IndyCar Alexem Palouem, kdy tým požaduje odškodnění přesahující 20 milionů dolarů.
Spekulace o Hornerově návratu do F1 pokračují, přičemž se uvádí, že s Ferrari zatím neprobíhají žádná vážná jednání ohledně případného nahrazení Freda Vasseura. Horner však aktivně zvažuje možnost založení nového týmu. „Má zajištěnou významnou finanční podporu, což by mohlo být klíčové pro vznik 12. týmu F1,“ uvedl zdroj. Horner se již setkal i s F1 CEO Stefanem Domenicalim, aby projednal tuto potenciální příležitost.
Podle Bena Sulayema by prvním krokem k založení nového týmu byla otevřená žádost o zájem (Expressions of Interest, EOI) vedená FIA. Prezident FIA opakovaně zdůraznil, že jeho priorita je spíše rozšíření počtu týmů než přidávání dalších závodů do už tak nabitého kalendáře: „Stále si myslím, že potřebujeme více týmů než více závodů. Jezdci mi říkají, ‚Prosím, žádné další závody‘.“
FIA již v roce 2023 otevřela proces EOI, který vedl ke schválení Andretti/Cadillac jako 11. týmu. „Nejprve bychom měli zhodnotit výkon 11. týmu a pokud se objeví zájem z čínské strany, FOM s tím bude souhlasit, protože jde o udržitelnost podnikání,“ dodal Ben Sulayem.
Celá večeře tak poskytla jedinečný pohled do zákulisí Formule 1, kde se prolínají osobní vztahy, strategie a potenciální budoucí plány sportu. Horner, Brown i Ben Sulayem ukázali, že i po letech konkurenčních sporů je možné najít prostor pro přátelskou a konstruktivní interakci, která může předznamenat významné kroky v budoucnosti F1.
