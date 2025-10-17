Pravda o McLarenu: Oscar Piastri promluvil o férovosti v týmu

Oscar Piastri se vyjádřil k reakci médií a fanoušků po incidentu s Landem Norrisem v Singapuru a komentoval spekulace o preferencích McLarenu.
Před víkendem Velké ceny USA Oscar Piastri komentoval napjatou situaci se svým týmovým kolegou Landem Norrisem.
Australský jezdec se chystá na závěrečnou šestici závodů sezóny s náskokem 22 bodů na svého týmového kolegu Landa Norrise, přičemž obhájce titulu Max Verstappen ztrácí 63 bodů po třech po sobě jdoucích víkendech, během nichž předváděl silné výsledky.
Verstappen triumfoval v Itálii a Ázerbájdžánu a v Singapuru přidal druhé místo za vítězným Georgem Russellem. Mezitím Norris udržel Piastriho mimo stupně vítězů poté, co v odvážném manévru ve třetí zatáčce předjel Australana, což vyústilo v kontakt mezi jezdci, jenž byl částečně způsoben tím, že Norris lehce narazil na zadní kolo Verstappena.
Kontakt sice Piastriho fyzicky neohrozil, ale vzhledem k tomu, že střety mezi týmovými kolegy jsou považovány za závažný prohřešek, vyjádřil nespokojenost s tím, že McLaren během závodu nijak nezasáhl. Incident navíc odváděl pozornost od faktu, že tým s předstihem zajistil svůj druhý po sobě jdoucí titul konstruktérů.
Srážka byla později důkladně přezkoumána uvnitř týmu a Norris převzal odpovědnost za vznik kontaktu. Piastri však zdůraznil, že rozhodnutí nechat Norrise na pozici během závodu neznamená žádné zvýhodňování. „Ano, jsem s tím spokojený. Incident byl podroben analýze a odpovědnost připsána Landovi, ale je jasné, že žádné favority tým nemá,“ uvedl Piastri v Austinu.
„Měli jsme spoustu diskuzí, velmi produktivních. Je jasné, jak chceme jezdit jako tým. Incident v Singapuru není způsob, jakým chceme závodit. Lando převzal odpovědnost a tým také. Je zřejmé, že takto první kolo proběhnout nemělo,“ dodal jezdec.
Postoj McLarenu po závodním víkendu, kdy byla odpovědnost přisouzena Norrisovi, se lišil od rychlé analýzy během samotného závodu, kdy tým nechal situaci proběhnout bez zásahu. Piastri připustil, že v daném okamžiku by bylo obtížné objektivně posoudit, zda by bylo spravedlivé, kdyby Norris nechal projet jeho. „V živé situaci je těžké to analyzovat. Po závodě jsme si vše prošli s více daty a stále je složité říct, co by bylo skutečně spravedlivé,“ vysvětlil australský jezdec.
Piastri dále zdůraznil, že neočekává, že by se podobné situace měly řešit přímo na trati při každém incidentu. „Ale víme, jak se od nás očekává, že budeme závodit, a pokud pravidla nedodržíme, jsou z toho důsledky,“ doplnil.
Verdikt týmu ho však uspokojil a umožnil oběma pilotům pokračovat ve vzájemném souboji o titul až do konce sezóny. „Nemyslím, že bych potřeboval nějakou prioritu. Každý jezdec chce férovou šanci na vítězství a je správné, že oba můžeme bojovat,“ uzavřel 24letý Piastri. „To, co se stalo, nebylo úmyslné, jen lehké podcenění. Nepřestanu závodit svým stylem.“
