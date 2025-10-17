Pravda o McLarenu: Oscar Piastri promluvil o férovosti v týmu

Oscar Piastri po GP Velké Británie
Oscar Piastri po GP Velké Británie, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 15:48
Sdílej:

Oscar Piastri se vyjádřil k reakci médií a fanoušků po incidentu s Landem Norrisem v Singapuru a komentoval spekulace o preferencích McLarenu.

Před víkendem Velké ceny USA Oscar Piastri komentoval napjatou situaci se svým týmovým kolegou Landem Norrisem.

Australský jezdec se chystá na závěrečnou šestici závodů sezóny s náskokem 22 bodů na svého týmového kolegu Landa Norrise, přičemž obhájce titulu Max Verstappen ztrácí 63 bodů po třech po sobě jdoucích víkendech, během nichž předváděl silné výsledky.

Verstappen triumfoval v Itálii a Ázerbájdžánu a v Singapuru přidal druhé místo za vítězným Georgem Russellem. Mezitím Norris udržel Piastriho mimo stupně vítězů poté, co v odvážném manévru ve třetí zatáčce předjel Australana, což vyústilo v kontakt mezi jezdci, jenž byl částečně způsoben tím, že Norris lehce narazil na zadní kolo Verstappena.

Kontakt sice Piastriho fyzicky neohrozil, ale vzhledem k tomu, že střety mezi týmovými kolegy jsou považovány za závažný prohřešek, vyjádřil nespokojenost s tím, že McLaren během závodu nijak nezasáhl. Incident navíc odváděl pozornost od faktu, že tým s předstihem zajistil svůj druhý po sobě jdoucí titul konstruktérů.

Srážka byla později důkladně přezkoumána uvnitř týmu a Norris převzal odpovědnost za vznik kontaktu. Piastri však zdůraznil, že rozhodnutí nechat Norrise na pozici během závodu neznamená žádné zvýhodňování. „Ano, jsem s tím spokojený. Incident byl podroben analýze a odpovědnost připsána Landovi, ale je jasné, že žádné favority tým nemá,“ uvedl Piastri v Austinu.

Max Verstappen v Austinu

McLaren chce rovnost: Max Verstappen se směje

„Měli jsme spoustu diskuzí, velmi produktivních. Je jasné, jak chceme jezdit jako tým. Incident v Singapuru není způsob, jakým chceme závodit. Lando převzal odpovědnost a tým také. Je zřejmé, že takto první kolo proběhnout nemělo,“ dodal jezdec.

Postoj McLarenu po závodním víkendu, kdy byla odpovědnost přisouzena Norrisovi, se lišil od rychlé analýzy během samotného závodu, kdy tým nechal situaci proběhnout bez zásahu. Piastri připustil, že v daném okamžiku by bylo obtížné objektivně posoudit, zda by bylo spravedlivé, kdyby Norris nechal projet jeho. „V živé situaci je těžké to analyzovat. Po závodě jsme si vše prošli s více daty a stále je složité říct, co by bylo skutečně spravedlivé,“ vysvětlil australský jezdec.

Piastri dále zdůraznil, že neočekává, že by se podobné situace měly řešit přímo na trati při každém incidentu. „Ale víme, jak se od nás očekává, že budeme závodit, a pokud pravidla nedodržíme, jsou z toho důsledky,“ doplnil.

Verdikt týmu ho však uspokojil a umožnil oběma pilotům pokračovat ve vzájemném souboji o titul až do konce sezóny. „Nemyslím, že bych potřeboval nějakou prioritu. Každý jezdec chce férovou šanci na vítězství a je správné, že oba můžeme bojovat,“ uzavřel 24letý Piastri. „To, co se stalo, nebylo úmyslné, jen lehké podcenění. Nepřestanu závodit svým stylem.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Oscar Piastri Lando Norris
Stalo se
Grand Prix
Max Verstappen v Austinu

GP USA: Max Verstappen opět nepřekonatelný. Sprint v Austinu slibuje drama

Sprintová kvalifikace v Austinu nabídla dramatické momenty na čele startovního roštu. Max Verstappen předvedl silný výkon, který přinesl napínavý souboj s piloty McLarenu.

Grand Prix
Lando Norris během tréninku na GP USA 2025

GP USA: Lando Norris nejrychlejší v tréninku, Charles Leclerc zastaven mechanickým problémem

V prvním tréninku v Austinu ukázal Lando Norris svou rychlost, když překonal Nich Hülkenberga a Oscara Piastriho. Charles Leclerc v technických problémech.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Lewis Hamilton zareagoval na dohady o budoucnosti Christiana Hornera ve Ferrari

Lewis Hamilton reaguje na spekulace o možném přesunu Christiana Hornera do Ferrari.

Novinky
Charles Leclerc v Singapuru

Hrozí u Ferrari odchod? Charles Leclerc promluvil o budoucnosti

Charles Leclerc prožívá s Ferrari další náročnou sezonu a kolem jeho budoucnosti v týmu začaly narůstat spekulace. Před víkendem ve Spojených státech podal vyjádření.

Novinky
Oscar Piastri na Hungaroringu v objětí Zaka Browna (2025).

Zak Brown odmítá spekulace: Co opravdu stojí za podpisem Oscara Piastriho?

Zak Brown ostře reagoval na spekulace a označil je za „naprosto směšné“, když někdo naznačil, že by nechtěl Oscara Piastriho v McLarenu v roce 2023.

Novinky
Oscar Piastri po GP Velké Británie

Pravda o McLarenu: Oscar Piastri promluvil o férovosti v týmu

Oscar Piastri se vyjádřil k reakci médií a fanoušků po incidentu s Landem Norrisem v Singapuru a komentoval spekulace o preferencích McLarenu.

Novinky
George Russell na Silverstonu

George Russell odhalil zásadní detaily o své budoucnosti v Mercedesu

Mercedes potvrdil, že i pro sezónu 2026 zůstanou v týmu George Russell a Kimi Antonelli, přičemž Russell zároveň poskytl bližší informace o podmínkách své nové smlouvy.
Novinky
Max Verstappen v Austinu

McLaren chce rovnost: Max Verstappen se směje

Max Verstappen se vyjádřil k aktuální debatě kolem interního přístupu McLarenu a naznačil, že tým si současnou situaci do jisté míry způsobil sám.
Novinky
Speciální lakování Hlasu pro GP USA 2025

Od futuristického McLarenu po historický Williams: Týmy do Ameriky přivezly speciální lakování

Většina týmů Formule 1 představila pro Grand Prix USA speciální lakování, která slibují vizuálně atraktivní podívanou.
Novinky
Setkání Mohammeda Ben Sulayema, Christiana Hornera a Zaka Browna

Bossové F1 u jednoho stolu: Co stálo za touto večeří?

Ve středu se v Londýně nečekaně setkali tři nejvlivnější osobnosti F1, což vzbudilo pozornost a překvapení mezi fanoušky i odborníky motorsportu.
Novinky
George Russell a Andrea Kimi Antonelli

Mercedes konečně prolomil mlčení o jezdecké sestavě: Toto Wolff podal vysvětlení

Mercedes po několika měsících spekulací konečně oznámil, kdo bude tvořit jejich jezdeckou dvojici v revolučním roce 2026. 

Novinky
Liam Lawson v Singapuru

Liam Lawson o své budoucnosti: Ve Formuli 1 si nikdy nemůžete být jistí

Liam Lawson čelí nejistotě ohledně své budoucnosti ve Formuli 1 a soustředí se na svůj výkon v autě. Přesto se postupně zlepšuje a získává cenné zkušenosti na trati.   