Hrozí u Ferrari odchod? Charles Leclerc promluvil o budoucnosti

Charles Leclerc prožívá s Ferrari další náročnou sezonu a kolem jeho budoucnosti v týmu začaly narůstat spekulace. Před víkendem ve Spojených státech podal vyjádření.
Ve světě Formule 1, kde se o budoucnosti jezdců často rozhoduje měsíce či dokonce roky dopředu, působí monacký pilot Ferrari jako výjimka.
Charles Leclerc se rozhodl rázně ukončit spekulace, že by po roce 2027 mohl opustit Ferrari. V posledních týdnech se objevily zprávy, podle nichž měl monacký jezdec zvažovat možnosti mimo Maranello, zejména v souvislosti s novými technickými pravidly Formule 1, která vstoupí v platnost od roku 2026. Leclerc však jednoznačně potvrdil, že jeho věrnost Ferrari je silná a že jeho pozornost i ambice jsou plně soustředěny na tým z Maranella, bez ohledu na nabídky z jiných stájí.
„Co mohu říct, je to, co říkám neustále a je to naprosto jasné. Vždycky jsem Ferrari miloval a mojí jedinou posedlostí je vyhrát v červené, ať už teď nebo v budoucnu. Chci vrátit Ferrari zpět na vrchol,“ uvedl Leclerc během mediálních povinností před Velkou cenou USA.
Monacký jezdec se připojil k Ferrari Driver Academy už v roce 2016 a o tři roky později usedl do závodního monopostu italského týmu. Od té doby se stal jednou z hlavních tváří současného projektu, který má Ferrari znovu přiblížit titulovým ambicím. I přes období stagnace a nevyrovnaných výsledků Leclerc opakovaně potvrzuje, že v červeném týmu vidí dlouhodobou budoucnost.
Během rozhovoru se dotkl také nedávných spekulací, které spojovaly bývalého šéfa Red Bullu Christiana Hornera s možným příchodem do Ferrari na místo současného šéfa Frederica Vasseura. Tyto dohady však Leclerc stejně jako jeho týmový kolega Lewis Hamilton jednoznačně odmítl.
„A chtěl bych dodat, že kolem mě, ale i kolem týmu, koluje spousta spekulací. Mám pocit, že mnoho lidí mluví o věcech, které nejsou založené na faktech, a to je trochu otravné,“ pokračoval Leclerc. „Vždy to tak bylo. Jako jezdec, ale i jako tým, se musíme soustředit na naši práci, a to přesně děláme.“
Ferrari letos opět čelí tlaku veřejnosti i médií kvůli nestabilní výkonnosti. Leclerc však věří, že klíčem je soustředění a stabilita. „Není příjemné vidět kolem týmu tolik fám, zvlášť když nejsme tam, kde bychom chtěli být. Ale všichni se snažíme situaci zlepšit. A kdykoliv chybí výsledky, objeví se tyto zvěsti znovu, to už k tomu patří. Ale to, co říkám dnes, říkám už šest nebo sedm let.“
Leclerc tak znovu dokázal, že navzdory všem spekulacím zůstává jedním z nejvěrnějších jezdců Ferrari posledních let. Jeho cílem zůstává jediné: dovést Scuderii zpět k vítězstvím a k boji o titul, který v Maranellu čekají už více než dekádu.
Tímto prohlášením Leclerc nejen uklidnil fanoušky Ferrari, ale také znovu ukázal, že jeho závazek vůči legendární značce není jen smluvní, ale především srdeční.
