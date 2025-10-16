Od futuristického McLarenu po historický Williams: Týmy do Ameriky přivezly speciální lakování

Většina týmů Formule 1 představila pro Grand Prix USA speciální lakování, která slibují vizuálně atraktivní podívanou.
Nadcházející závody Formule 1 v USA a Mexiku slibují nejen napínavé souboje na trati, ale i vizuální podívanou, která zaujme každého fanouška. Týmy letos přišly s pestrou škálou speciálních lakování, jež propojují marketing, historii i kreativitu designérů a každý z nich tak vypráví svůj vlastní příběh. Od futuristického McLarenu až po nostalgický Williams nadcházející závody nabídnou doslova přehlídku inovace a originality.
McLaren se letos představí v iridescentní livery, která propaguje umělou inteligenci Googlu s názvem Gemini. Partnerství mezi týmem a technologickým gigantem trvá od roku 2022 a tým využívá nadcházející závody k tomu, aby touto jedinečnou vizuální podobou zdůraznil svou spolupráci. „Chceme, aby naše livery odráželo inovativní přístup Googlu k umělé inteligenci,“ uvedli zástupci McLarenu a podtrhli tak propojení technologie a motorsportu.
Williams se rozhodl vzdát hold své historii a inspiroval se legendárním monopostem FW24 z roku 2002, který poháněný BMW a podporovaný HP zaznamenal sedm pole positions a jednu vítěznou pozici. „Je to náš způsob, jak vzdát hold legendární sezóně, kdy jsme dokázali konkurovat i dominantní Ferrari,“ uvedli zástupci týmu. Tento návrat do minulosti připomíná fanouškům slavné okamžiky Montoyi a Schumachera.
Racing Bulls přišel s neobvyklým želvím motivem, který odkazuje na jejich sponzora Cash App a jeho předplacenou debetní kartu. „Chtěli jsme spojit umění a naše partnerství, proto jsme se spojili s americkým umělcem Shaboozeyem,“ vysvětlili zástupci týmu. Monopost tak na trati působí jako pohyblivé umělecké dílo, které zaujme nejen sportovními výkony.
Aston Martin letos experimentuje s vědeckým konceptem. Jejich první bespoke livery zahrnuje řadu F1-relevantních vědeckých vzorců, které mají vizuálně znázornit složitou technologii monopostu. „Design má ukázat, že věda, která stojí za F1, je viditelná, a zároveň vzdát hold talentovaným lidem v našem týmu,“ uvedli z Aston Martinu.
Haas vsadil na decentní americkou hrdost. Hvězdy z vlajky jsou umístěny po bocích vozu, zatímco vlajka zůstává na špičce nosu. „Chceme tím ukázat naši hrdost a zároveň respektovat tradiční design monopostu,“ doplnili zástupci Haasu.
Alpine vsadil na marketingový tah se svým nováčkem Francem Colapintem a argentinskou společností Mercado Libre. „Žlutá barva možná kontrastuje s původním designem, ale je to záměr. Chceme, aby byla naše přítomnost na trati nepřehlédnutelná,“ uvedli zástupci týmu.
Celkově se závody v USA a Mexiku promění nejen v arénu sportovní rivality, ale i v přehlídku kreativity a inovace, kde každý tým ukáže svou jedinečnou identitu a podporu sponzorů. Fanoušci se mohou těšit na kombinaci rychlosti, strategie a vizuální atraktivity, která posune závody na zcela novou úroveň.
