George Russell odhalil zásadní detaily o své budoucnosti v Mercedesu

Mercedes potvrdil, že i pro sezónu 2026 zůstanou v týmu George Russell a Kimi Antonelli, přičemž Russell zároveň poskytl bližší informace o podmínkách své nové smlouvy.
Před startem víkendového závodu v USA Mercedes oficiálně potvrdil, že i pro sezónu 2026 zůstanou v kokpitech Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli. Tím skončila dlouhotrvající nejistota ohledně složení týmu, která přetrvávala od chvíle, kdy Max Verstappen definitivně vyloučil možnost přestupu z Red Bullu.
Během uplynulého léta šéf Mercedesu Toto Wolff přiznal, že tým vedl průzkumné rozhovory o možném příchodu Maxe Verstappena. Přesto od začátku bylo jasné, že hlavní prioritou je pokračování s George Russellem a Kimi Antonellim. „Naším cílem vždy bylo mít stabilní sestavu a dát těmto dvěma jezdcům důvěru,“ uvedl Wolff.
Oficiální oznámení týmu však neupřesnilo, na jak dlouho jsou oba jezdci podepsáni. Podle zdrojů blízkých situaci jde u Russellovy smlouvy o víceletou dohodu s možností opce, což poskytuje flexibilitu oběma stranám, informuje PlanetF1. Tento model umožňuje Mercedesu případně uvolnit místo pro jiného jezdce, pokud se v budoucnu objeví vhodná příležitost, nebo pokud tým bude chtít upravit složení kokpitů.
George Russell se po potvrzení kontraktu poprvé vyjádřil před médii na okruhu Circuit of the Americas. „Jsem opravdu rád, že pokračuji, protože kdyby bylo možné vybrat si jakýkoli tým pro příští rok, věřím, že Mercedes je moje nejlepší šance na titul,“ řekl britský jezdec. Zdůraznil, že pro něj nejsou hlavní motivací peníze ani marketingové povinnosti. „Pro mě jde především o vítězství. To je hlavní důvod, proč tady jsem,“ dodal Russell.
Jeho slova potvrzují, že jak jezdec, tak tým staví na dlouhodobé spolupráci a zaměřují se především na výsledky na trati. Smluvní detaily tak hrají až druhotnou roli oproti hlavnímu cíli – získání šance bojovat o titul.
Na otázku, zda je jeho účast v Mercedesu zajištěna i pro sezónu 2027, Russell konkrétní nebyl. „Vždy jde o výkony. To je to, co vás udrží ve sportu,“ řekl. „Můj cíl je pokračovat s Mercedesem dlouhodobě. Teď se ale soustředíme jen na vítězství v roce 2026, a to je celé.“
Britský jezdec zároveň přiblížil detaily jednání o smlouvě, která se zpozdila kvůli otázkám, jako je počet marketingových dní či výše platu. „Jsem opravdu spokojený. Tým mohl být přísnější, ale ví, že je důležité odměnit ty, kdo přinášejí výsledky,“ uvedl s úsměvem. Podle odhadů by jeho nový kontrakt mohl dosahovat zhruba 30 milionů liber ročně.
Na dotaz, jak by postupoval, kdyby Mercedes v roce 2026 neuspěl, odpověděl pragmaticky: „To je most, který každý jezdec musí přejít, až nastane situace. Náš cíl je být úspěšní, a pak se uvidí dál. Teď se ale vůbec nezabýváme tím, co by mohlo být. Soustředíme se jen na to, abychom měli nejlepší šanci na vítězství.“
Russellovo pokračování v Mercedesu potvrzuje, že tým sází na jeho výkonnost a zkušenosti. I přes dlouhodobé spekulace o Verstappenově případném příchodu zůstává jeho pozice pevná a jezdec sám zdůrazňuje, že jeho hlavní motivací jsou vítězství na trati, nikoli smluvní detaily nebo finanční odměna.
