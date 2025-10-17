Zak Brown odmítá spekulace: Co opravdu stojí za podpisem Oscara Piastriho?

Zak Brown ostře reagoval na spekulace a označil je za „naprosto směšné“, když někdo naznačil, že by nechtěl Oscara Piastriho v McLarenu v roce 2023.
Napětí mezi McLarenem a Alexem Palouem nabírá na intenzitě. Španělský šampion IndyCar nedávno při soudním jednání ve Velké Británii tvrdil, že CEO Mclarenu Zak Brown neměl žádný vliv na podpis Oscara Piastriho pro sezónu 2023 ve Formuli 1. Podle Paloua mu Brown sdělil, že tehdejší šéf týmu Andreas Seidl rozhodl o příchodu 2021 šampiona F2 zcela sám.
„Minulý týden jsem byl na večeři se Zakem poblíž McLaren Technology Centre,“ vypověděl Palou u soudu. „Řekl mi, že rozhodnutí najmout Oscara nebylo jeho, ale že ho učinil tehdejší šéf týmu Andreas Seidl. Zároveň mi zdůraznil, že výkon Oscara bude srovnáván s mým pro sezónu 2024 a že moje šance dostat se do F1 tím nijak neutrpí.“
Komentáře španělského jezdce byly některými vnímány jako náznak, že Brown mohl mít pochyby ohledně angažování bývalého rezervního jezdce Alpine. Debata se zároveň zaměřuje na to, zda je Piastri ve srovnání se svým týmovým kolegou Landem Norrisem spravedlivě hodnocen v boji o letošní titul.
Zak Brown nyní reagoval poprvé a velmi ostře. „Nejsem si jistý, které obvinění mě pobavilo víc. Myšlenka, že bych nebyl tím, kdo činí klíčová rozhodnutí o našem jezdeckém složení, nebo náznak, že bych nebyl nadšený z podpisu mimořádně talentovaného Oscara Piastriho,“ řekl Brown agentuře Reuters. „Obě obvinění jsou naprosto směšná a kdokoli, kdo sleduje náš sport, je okamžitě prohlédne.“
Zak Brown rovněž popsal setkání s Piastrim po Velké ceně Singapuru, kdy mladý Australan na Palouovy komentáře reagoval smíchem. „Máme naprosto nejlepší jezdeckou dvojici na startovním poli F1, Oscara a Landa. Nemohl bych být nadšenější z jejich výkonů ani z jejich sportovního přístupu. Těším se na napínavé závody, které nás čekají po zbytek sezóny,“ dodal Brown.
Mezitím McLaren podal na Paloua žalobu na částku kolem 20 milionů dolarů poté, co Španěl porušil smlouvu v IndyCar a rozhodl se zůstat u Chip Ganassi Racing v roce 2024. Palou přiznal porušení dohody, tvrdí však, že ztratil důvěru v McLaren, pokud jde o příležitost ve Formuli 1, a zpochybňuje výši částky, kterou by měl týmu ze Wokingu uhradit.
Palou rovněž uvedl, že mu Brown nabídl pomoc při hledání sedačky v F1, což americký manažer popřel. Napětí mezi oběma stranami tak pokračuje a soudní spor může výrazně ovlivnit nejen vztahy v paddocku, ale i budoucí kariéru mladého šampiona.
Sprintová kvalifikace v Austinu nabídla dramatické momenty na čele startovního roštu. Max Verstappen předvedl silný výkon, který přinesl napínavý souboj s piloty McLarenu.
V prvním tréninku v Austinu ukázal Lando Norris svou rychlost, když překonal Nich Hülkenberga a Oscara Piastriho. Charles Leclerc v technických problémech.
Lewis Hamilton reaguje na spekulace o možném přesunu Christiana Hornera do Ferrari.
Charles Leclerc prožívá s Ferrari další náročnou sezonu a kolem jeho budoucnosti v týmu začaly narůstat spekulace. Před víkendem ve Spojených státech podal vyjádření.
Zak Brown ostře reagoval na spekulace a označil je za „naprosto směšné“, když někdo naznačil, že by nechtěl Oscara Piastriho v McLarenu v roce 2023.
Oscar Piastri se vyjádřil k reakci médií a fanoušků po incidentu s Landem Norrisem v Singapuru a komentoval spekulace o preferencích McLarenu.
Mercedes potvrdil, že i pro sezónu 2026 zůstanou v týmu George Russell a Kimi Antonelli, přičemž Russell zároveň poskytl bližší informace o podmínkách své nové smlouvy.
Max Verstappen se vyjádřil k aktuální debatě kolem interního přístupu McLarenu a naznačil, že tým si současnou situaci do jisté míry způsobil sám.
Většina týmů Formule 1 představila pro Grand Prix USA speciální lakování, která slibují vizuálně atraktivní podívanou.
Ve středu se v Londýně nečekaně setkali tři nejvlivnější osobnosti F1, což vzbudilo pozornost a překvapení mezi fanoušky i odborníky motorsportu.
Mercedes po několika měsících spekulací konečně oznámil, kdo bude tvořit jejich jezdeckou dvojici v revolučním roce 2026.
Liam Lawson čelí nejistotě ohledně své budoucnosti ve Formuli 1 a soustředí se na svůj výkon v autě. Přesto se postupně zlepšuje a získává cenné zkušenosti na trati.