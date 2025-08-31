GP Holandska: Oscar Piastri vítězí v dramatickém Zandvoortu, pódium Isacka Hadjara zastínilo tragédii Ferrari

Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Velká cena Nizozemska v Zandvoortu přinesla fanouškům napínavý závod, než to na začátku vypadalo. Už od startu bylo jasné, že o vítězství se budou prát hlavně Oscar Piastri a Lando Norris. Piastri se rychle ujal vedení a dokázal si poradit i s dvěma restarty po nasazení Safety Caru. Norris se sice snažil držet krok, ale jeho šance na vítězství mu překazila technická porucha.
Začátek závodu přinesl dramatické momenty už v úvodních zatáčkách. Piastri musel krýt Norrisův nájezd, zatímco Verstappen okamžitě zaútočil na druhou příčku. Brit se však nevzdal a v devátém kole ukázal odvážný manévr na domácí hvězdu Red Bullu. Jeho inženýr Will Joseph ho ihned povzbuzoval: „Dobrá práce, jdeme pro Oscara.“ Souboj mezi McLareny tím dostal jasné obrysy a napětí na trati vzrostlo.
Do dění promlouvaly i strategie a varování před deštěm. Když se kolem 20. kola skutečně začaly objevovat kapky, týmy reagovaly různě. Všemu však udělal přítrž Lewis Hamilton, který boural v klopené zatáčce číslo tři. Safety Car tak umožnil McLarenu provést dvojitou zastávku, i když Norris málem srazil svého mechanika poté, co vyjel příliš brzy.
Svou porci frustrace si odnesl i Charles Leclerc. Po zastávce se propadl až na šesté místo a do vysílačky neudržel emoce: „Ne! Sakra, máme takovou smůlu. Neuvěřitelné.“ Smůla Ferrari pokračovala i později, když Leclerc v souboji s Kimim Antonellim havaroval a musel ze závodu odstoupit.
Závod mezitím pokračoval s dvojicí McLarenů na čele. Norris se snažil udržet tempo a využít každou šanci, ale Piastri působil klidně a držel si náskok. Do boje o stupně vítězů promluvil také Isack Hadjar, který statečně odolával tlaku zkušenějších soupeřů a směřoval k prvnímu pódiu v kariéře.
Rozhodující okamžik přišel v 65. kole. Norris hlásil do vysílačky problémy: „Kouř v kokpitu!“ O pár vteřin později jeho McLaren zastavil na kraji trati s porouchaným motorem. „Jsem venku,“ oznámil zklamaný Brit. Piastri tak přišel o největšího soupeře a mohl si kontrolovaně dojet pro vítězství.
Australan nakonec projel cílem jako vítěz před Verstappenem a překvapivým Hadjarem. Piastri po závodě uvedl: „Byl to náročný závod, ale tým odvedl skvělou práci. Jsem rád za vítězství.“ McLaren si ze Zandvoortu odvezl smíšené pocity, triumf Piastriho i bolestný výpadek Norrise. V celkovém pořadí však může být spokojen – Piastri vede šampionát s náskokem 34 bodů před svým týmovým kolegou.
1. Oscar Piastri – McLaren
2. Max Verstappen – Red Bull +1.271 s
3. Isack Hadjar – Racing Bulls +3.233 s
4. George Russell – Mercedes +5.654 s
5. Alex Albon – Williams +6.327 s
6. Oliver Bearman – Haas +9.044 s
7. Lance Stroll – Aston Martin +9.497 s
8. Fernando Alonso – Aston Martin +11.709 s
9. Yuki Tsunoda – Red Bull +13.597 s
10. Esteban Ocon – Haas +14.063 s
11. Franco Colapinto – Alpine +14.511 s
12. Liam Lawson – Racing Bulls +17.063 s
13. Carlos Sainz – Williams +17.376 s
14. Nico Hulkenberg – Kick Sauber +19.725 s
15. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber +21.565 s
16. Kimi Antonelli – Mercedes +22.029 s
17. Pierre Gasly – Alpine +23.629 s
Lando Norris – McLaren, porucha motoru
Charles Leclerc – Ferrari, havárie
Lewis Hamilton – Ferrari, havárie
