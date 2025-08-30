Isack Hadjar v Zandvoortu zazářil: Předvedl dosud nejlepší výkon kariéry

Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
V Zandvoortu se o pole position utkali piloti McLarenu, přičemž úspěšnější byl Oscar Piastri. Překvapením kvalifikace se ale stal Isack Hadjar, který dokázal dostat svůj Racing Bulls až na druhou řadu vedle Maxe Verstappena, se kterým by jednou mohl tvořit dvojici v Red Bullu.
Hadjar přiznal, že obvykle nebývá příliš nadšený z vlastních výkonů, ale tentokrát byl spokojen. „Velmi šťastný,“ řekl novinářům. „Konečně jsem s tím, co jsem předvedl, docela spokojený. Odvedl jsem dobrou práci.“
Na otázku, odkud se jeho tempo vzalo, odpověděl: „Upřímně, auto fungovalo přesně tak, jak jsem chtěl. Na závěrečném kole reagovalo skvěle. Možná jsme měli trochu štěstí s poryvem větru, ale zvládl jsem fantastické kolo, protože auto bylo skvělé. Pravděpodobně to bylo moje nejlepší kolo v letošním roce, trať je opravdu náročná.“
Hadjar se dále rozpovídal o vlivu větru: „Upřímně, je to hrozný pocit, když vás v autě zasáhne poryv. Můžete ztratit až dvě desetiny v jednom zatáčce. Je to hodně o štěstí.“
Isack Hadjar si díky skvělému výkonu vybojoval šanci odstartovat vedle čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena. „On startuje z čisté stopy a obvykle má skvělé starty,“ řekl Hadjar. „Očekávám proto, že spíš předjede vůz před sebou, než aby se zabýval mnou.“
Čtvrté místo je zároveň nejlepším kvalifikačním výsledkem Hadjara v jeho kariéře ve Formuli 1, což potvrzuje jeho rostoucí talent a schopnost konkurovat zkušenějším jezdcům. Jeho start z druhé řady slibuje zajímavou bitvu v závodě a příležitost ukázat, že si zaslouží pozornost Red Bullu.
Hadjarův výkon v kvalifikaci v Zandvoortu potvrdil, že mladý Francouz dokáže při ideálních podmínkách vytěžit z vozu naprosté maximum a zároveň naznačil, že jeho kariéra ve Formuli 1 míří stále vzhůru.
