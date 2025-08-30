GP Holandska: Mclareny předvedly těsný souboj. Pole position bere Oscar Piastri

Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Oscar Piastri překvapil týmového kolegu Landa Norrise a vybojoval pole position pro Velkou cenu Nizozemska. Přestože Norris dominoval všem třem tréninkovým seancím, australský jezdec McLarenu dokázal ve finálním souboji o pole načasovat své kolo přesně a zajistit si nejlepší startovní pozici.
Kvalifikace začala pod jasnou oblohou a s mírným bočním větrem, přičemž Yuki Tsunoda vedl pole na startu Q1. Brzy se ale objevila první dramatická situace, když Lance Stroll přišel o kontrolu v zatáčce 13 a poškodil svůj vůz. „Boural jsem, ale vracím se zpět,“ komentoval Stroll svou havárii. Incident způsobil zpomalení na trati a zkomplikoval první pokusy ostatních jezdců, včetně Maxe Verstappena.
Verstappen se přesto krátce dostal do čela, ale McLareny brzy převzaly kontrolu. Lando Norris se usadil na P1 před Piastrim, přičemž týmoví kolegové několikrát vyměnili pozice. „Norris byl příliš blízko mé ideální stopy, nebylo to příjemné,“ přiznal Verstappen, který se nakonec musel spokojit s třetí pozicí.
Ve druhé části kvalifikace Q2 Verstappen znovu ukázal rychlost, když překonal Leclerca o téměř devět desetin. Norris ale zajel nové nejlepší kolo 1:08.874, čímž vytvořil nový rekord Zandvoortu. Piastri zůstal těsně za ním, pouhých 0.09 sekundy zpět. „Byl to úžasný boj, ale Oscar dnes zajel perfektní kolo,“ komentoval Norris po svém pokusu.
Do závěrečného souboje o pole position šli týmoví kolegové Mclarenu v přímém souboji. Piastri zajel čas 1:08.662, což znamenalo nový rekord okruhu, a překonal Norrise o pouhých 0.012 sekundy. Norris tak musel přijmout druhou pozici, přestože víkend zatím patřil jemu.
Max Verstappen se umístil na třetím místě a ztráta na Piastriho činila 0.263 sekundy. Za ním se do první pětice vměstnali Isack Hadjar a George Russell, kteří předvedli solidní kvalifikaci a zajistili si dobré startovní pozice pro závod.
Celkově ukázala kvalifikace, že McLaren má v Zandvoortu silný balíček, přičemž Piastri dokázal překvapit týmového kolegu i Verstappena. Norris i Red Bull budou muset v závodě hledat cestu, jak snížit ztrátu a bojovat o nejlepší pozice od startu.
1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:08.662
2. Lando Norris (McLaren) – +0.012
3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.263
4. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.546
5. George Russell (Mercedes) – +0.593
6. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.678
7. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.728
8. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.838
9. Carlos Sainz (Williams) – +0.843
10. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.968
11. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:09.493
12. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 1:09.622
13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 1:09.622
14. Pierre Gasly (Alpine) – 1:09.637
15. Alex Albon (Williams) – 1:09.652
16. Franco Colapinto (Alpine) – 1:10.104
17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 1:10.195
18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 1:10.197
19. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 1:10.262
20. Lance Stroll (Aston Martin) – bez času
