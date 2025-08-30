Isack Hadjar nezačal víkend dobře: Po pátku dostal poslední povolený motor

Isack Hadjar v Holandsku
Isack Hadjar v Holandsku, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 15:15
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.

Isack Hadjar zažívá komplikovaný start víkendu v Zandvoortu, když jeho VCARB02 dostal novou jednotku turbodmychadla, MGU-K a MGU-H, přičemž všechny jsou jeho poslední komponenty bez trestu. To znamená, že jakýkoli další problém by mohl vést k penalizaci a posunu na startu.

Francouzský jezdec měl v pátečních trénincích smůlu. V první části zajel pouze 12. čas, ve druhém tréninku se vůbec nedostal na trať kvůli technickým problémům, které nakonec spustily virtuální bezpečnostní auto.

„Měli jsme problém se senzory v pohonné jednotce už v FP1,“ prozradil Hadjar médiím včetně PlanetF1.com. „Rozhodli jsme se proto vyměnit baterii a celou pohonnou jednotku. Když jsem vyjel v FP2, byl jsem trochu zpožděný a tým nebyl spokojen s chováním baterie, takže mě požádali, abych zastavil. To bylo vše.“

Lando Norris v Holandsku

GP Holandska: McLaren nedává soupeřům šanci. Lando Norris opět nejrychlejší i ve třetím tréninku

Racing Bulls nečekal a přes porušení curfew přes noc kompletně vyměnil baterii, motor a další důležité komponenty, aby byl monopost připraven na FP3. „Už v pátek jsme mluvili o kompletní výměně a doufali jsme, že to bude vyřešeno do soboty,“ dodal Hadjar.

FIA v sobotu potvrdila nový motor, což znamená, že Hadjar nyní využil čtvrtý motor, turbo, MGU-H a MGU-K, všechny bez penalizace. Každý jezdec má letos povoleny čtyři kusy každé komponenty, takže jakákoli další výměna by mohla znamenat start ze zadních pozic.

K tomu ještě dostal nový výfuk, jeho šestý z osmi povolených bez trestu, což ukazuje, jak náročné je správně rozvrhnout komponenty v moderní Formuli 1. Přesto mladý Francouz zůstává klidný.

„Obvykle se po FP3 cítím připravený na kvalifikaci, takže si myslím, že i s pouhými dvěma tréninky to bude stačit. Naštěstí si můžeme ještě dobře prohlédnout, co zajel Liam,“ uzavřel Hadjar s optimismem.

Témata:
Isack Hadjar Racing Bulls Racing Bulls VCARB 02 GP Holandska (Zandvoort)
