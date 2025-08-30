Isack Hadjar nezačal víkend dobře: Po pátku dostal poslední povolený motor

Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Isack Hadjar zažívá komplikovaný start víkendu v Zandvoortu, když jeho VCARB02 dostal novou jednotku turbodmychadla, MGU-K a MGU-H, přičemž všechny jsou jeho poslední komponenty bez trestu. To znamená, že jakýkoli další problém by mohl vést k penalizaci a posunu na startu.
Francouzský jezdec měl v pátečních trénincích smůlu. V první části zajel pouze 12. čas, ve druhém tréninku se vůbec nedostal na trať kvůli technickým problémům, které nakonec spustily virtuální bezpečnostní auto.
„Měli jsme problém se senzory v pohonné jednotce už v FP1,“ prozradil Hadjar médiím včetně PlanetF1.com. „Rozhodli jsme se proto vyměnit baterii a celou pohonnou jednotku. Když jsem vyjel v FP2, byl jsem trochu zpožděný a tým nebyl spokojen s chováním baterie, takže mě požádali, abych zastavil. To bylo vše.“
Racing Bulls nečekal a přes porušení curfew přes noc kompletně vyměnil baterii, motor a další důležité komponenty, aby byl monopost připraven na FP3. „Už v pátek jsme mluvili o kompletní výměně a doufali jsme, že to bude vyřešeno do soboty,“ dodal Hadjar.
FIA v sobotu potvrdila nový motor, což znamená, že Hadjar nyní využil čtvrtý motor, turbo, MGU-H a MGU-K, všechny bez penalizace. Každý jezdec má letos povoleny čtyři kusy každé komponenty, takže jakákoli další výměna by mohla znamenat start ze zadních pozic.
K tomu ještě dostal nový výfuk, jeho šestý z osmi povolených bez trestu, což ukazuje, jak náročné je správně rozvrhnout komponenty v moderní Formuli 1. Přesto mladý Francouz zůstává klidný.
„Obvykle se po FP3 cítím připravený na kvalifikaci, takže si myslím, že i s pouhými dvěma tréninky to bude stačit. Naštěstí si můžeme ještě dobře prohlédnout, co zajel Liam,“ uzavřel Hadjar s optimismem.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.