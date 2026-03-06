Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.
První trénink nové sezóny Formule 1 2026 přinesl nejen první měření sil, ale také řadu technických problémů, které naznačily, že přechod do nové éry pravidel nebude pro týmy jednoduchý. Nejrychlejší čas nakonec zajel Charles Leclerc, který v závěru sesadil z čela svého týmového kolegu Lewis Hamilton a zajistil Ferrari první dvě příčky.
Samotný začátek tréninku patřil symbolicky nové kapitole šampionátu. Jako první vyjel na trať monopost stáje Audi řízený Nicem Hulkenbergem, čímž odstartovala jedna z nejočekávanějších sezón posledních let. Hned v úvodu ale bylo zřejmé, že některé týmy ještě řeší technické komplikace.
V boxech zůstal například Fernando Alonso. Aston Martin potvrdil, že Španěl se do první části tréninku vůbec nezapojí. „Našli jsme podezření na problém související s pohonnou jednotkou, který Fernandovi zabrání účastnit se prvního tréninku,“ uvedl tým pro PlanetF1.com.
Technické potíže se ale nevyhnuly ani dalším jezdcům. Mladík Arvid Lindblad musel zastavit už v boxové uličce, což vyvolalo krátké vyhlášení virtuálního safety caru. Zároveň domácí favorit Oscar Piastri hlásil přes rádio problémy s výkonem. „Nemám výkon. Motor běží na volnoběh, ale nemám žádný výkon,“ oznámil svému týmu, než o chvíli později dodal: „Už mám výkon zpátky.“
Ani druhý pilot stáje McLaren nebyl se svým monopostem spokojený. Úřadující mistr světa Lando Norris si stěžoval především na chování převodovky. „Podřazování je hrozné, vlastně všechno řazení. Něco na tom není v pořádku,“ hlásil Brit inženýrům během prvních minut na trati.
Po patnácti minutách tréninku se na čele časomíry objevil Charles Leclerc s časem 1:22,080. Monačan měl asi dvě desetiny náskoku před Maxem Verstappenem, třetí místo držel Kimi Antonelli.
Valtteri Bottas, který se po návratu na rošt letos představuje za Cadillac, si během rychlého kola postěžoval na provoz na trati. „Byl jsem úplně zablokovaný Hamiltonem,“ uvedl Fin poté, co narazil na pomalejší vůz Ferrari před sebou.
S postupem času začaly týmy zkoušet měkčí pneumatiky. George Russell byl prvním, kdo je nasadil, ale posunul se jen na páté místo. Netrvalo dlouho a do čela se dostal Max Verstappen s časem 1:20,908, jeho radost však byla krátká. Charles Leclerc ho brzy překonal o 0,079 sekundy.
Mezitím se začaly hromadit technické problémy. Trénink Landa Norrise skončil předčasně kvůli poruše převodovky a mechanici McLarenu museli sundat karoserii jeho vozu. Alex Albon hlásil ztrátu řízení: „Ztratili jsme posilovač řízení a všechno,“ uvedl, než zastavil svůj monopost u trati. Krátký válet mimo vozovku zažil také Sergio Pérez, který hlásil: „Hodně motorového brzdění, měl jsem velký výkyv.“
Závěr tréninku patřil Ferrari. Lewis Hamilton se sice krátce dostal do čela s časem 1:20,736, poslední slovo však mělo jeho týmové kolega Charles Leclerc. Ten zajel závěrečné kolo za 1:20,267 a zajistil si první místo s téměř půlsekundovým náskokem před Hamiltonem, zatímco Verstappen uzavřel první trojici.
Pro srovnání loňský nejrychlejší čas prvního tréninku patřil Norrisovi s hodnotou 1:17,252, což ukazuje, jak zásadně nová pravidla změnila letošní začátek sezóny.
Výsledky 1. tréninku GP Austrálie:
1. Charles Leclerc – Ferrari – 1:20.267 – 32 kol
2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.736 – 29 kol
3. Max Verstappen – Red Bull – 1:20.789 – 26 kol
4. Isack Hadjar – Red Bull – 1:21.087 – 23 kol
5. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:21.313 – 21 kol
6. Oscar Piastri – McLaren – 1:21.342 – 20 kol
7. George Russell – Mercedes – 1:21.371 – 25 kol
8. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:21.376 – 23 kol
9. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:21.696 – 23 kol
10. Nico Hulkenberg – Audi – 1:21.969 – 20 kol
11. Esteban Ocon – Haas – 1:22.248 – 27 kol
12. Carlos Sainz – Williams – 1:22.323 – 29 kol
13. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:22.613 – 28 kol
14. Oliver Bearman – Haas – 1:22.682 – 25 kol
15. Alex Albon – Williams – 1:23.130 – 24 kol
16. Franco Colapinto – Alpine – 1:23.325 – 26 kol
17. Pierre Gasly – Alpine – 1:24.271 – 27 kol
18. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:24.835 – 24 kol
19. Lando Norris – McLaren – 1:24.391 – 7 kol
20. Sergio Perez – Cadillac – 1:24.620 – 14 kol
21. Lance Stroll – Aston Martin – 1:50.334 – 3 kol
22. Fernando Alonso – Aston Martin – bez času
