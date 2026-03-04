Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Už jen pár dnů před startem nové éry Formule 1 přišla podle informací serveru The Race zpráva, že palivo Petronas určené pro Mercedes bylo pro sezonu 2026 konečně homologováno. Tým z Brackley si tak může oddechnout poté, co se během předsezonních testů spekulovalo, že právě jeho dodavatel patří mezi ty, kteří svádějí boj s časem.
Sezona 2026 odstartuje Velkou cenou Austrálie a přinese výraznou technickou změnu. Současně se mění pravidla pro šasi i motory, Formule 1 přechází na plně udržitelná paliva, padesátiprocentní elektrifikaci a aktivní aerodynamiku, což představuje největší změny pravidel za posledních deset let.
Právě přechod na plně udržitelná paliva se ukázal jako mimořádně náročný. FIA do procesu zapojila nezávislý orgán Zemo, který dohlíží nejen na finální složení paliva, ale na celý výrobní řetězec od zdroje surovin až po dodání do paddocku.
Podle informací z paddocku nebyla situace před testy zcela jasná a několik dodavatelů nemělo kompletní homologaci včas. Mezi jmény, o nichž se spekulovalo, figuroval i Petronas, dlouholetý partner Mercedesu, jenž s týmem spolupracuje od jeho návratu do F1 v roce 2010.
Krátce před oznámením schválení paliva Petronas promluvil v Austrálii Luc Jolly, technologický šéf pro kapaliny pro motorsport u BP, která od letoška spolupracuje s Audi prostřednictvím značky Castrol. Naznačil, že situace u konkurence není jednoduchá. „V paddocku se šířily šumy, možná i víc než šumy, že to byla opravdová výzva,“ uvedl.
BP podle Jollyho dosáhla zásadního pokroku už před několika týdny. „Dosáhli jsme opravdu důležitého milníku, když jsme byli včas schváleni pro tento závodní víkend,“ uvedl a dodal, že tým je „v dobré kondici“ před premiérou s Audi.
Jolly vysvětlil, že homologace paliva se nesoustředí jen na technické parametry. „U paliv pro rok 2026 jsou dva hlavní prvky. Prvním je definovaná specifikace, fyzikálně-chemické parametry, do kterých se musíte vejít. To je stejné jako dřív,“ řekl.
Druhou a zásadní novinkou je udržitelnost. „Nové pokročilé požadavky na udržitelnost přidávají zcela nový rozměr homologace. FIA jmenovala nezávislý orgán Zemo, který kontroluje celý proces od zdroje surovin přes výrobu až po emise v celém životním cyklu paliva,“ popsal.
Podle něj je celý proces extrémně přísný. „Pokud použijeme surovinu, která ještě nebyla použita, někdo pověřený FIA musí osobně ověřit zdroj. Sleduje se každý krok dodavatelského řetězce až po finální směs a dokonce i dopravu do Melbourne,“ vysvětlil Jolly.
„Je to opravdu náročné. Někteří dodavatelé jsou stále velmi potichu, takže nevíme, jak jsou na tom. Nepřekvapilo by mě, kdyby se někteří potýkali s problémy,“ dodal.
Zda se tyto komplikace projeví i na výkonnosti jednotlivých motorů, ukáže až Velká cena Austrálie. Jedno je ale jisté, start nové éry Formule 1 je mnohem složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.
