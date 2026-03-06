Red Bull v úvodu australského víkendu zaostává, Max Verstappen je v klidu

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 17:28
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.

Sezona Formule 1 2026 startuje a první náznaky sil jednotlivých týmů začínají být jasné. Na okruhu v Albert Parku v Melbourne se během pátečních tréninků ukázalo, že i čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen a tým Red Bull Racing musí počítat s tím, že cesta zpět na čelo nebude jednoduchá. Pro Nizozemce však současný stav nepředstavuje překvapení.

Po druhém tréninku Verstappen obsadil šestou příčku se ztrátou 0,637 sekundy na domácího favorita Oscara Piastriho. Před ním se umístil také Kimi Antonelli s vozem Mercedes a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton ve Ferrari.

Verstappen po pátečních trénincích uvedl, že předsezónní příprava týmu Red Bull byla dobrá. Podle něj se tým hodně naučil, odjel spoustu kol a celkově nebylo moc věcí, které by mohly proběhnout lépe.

Přesto ale přiznal, že vozu stále chybí rychlost potřebná k tomu, aby mohl bojovat o přední příčky. „Co se týče výkonu, pořád nás čeká hodně práce, než budeme úplně vpředu. Ale vlastně jsem to tak čekal,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.

Páteční program navíc komplikovaly technické potíže. Kvůli poruše elektronické řídicí jednotky zůstal Verstappen v garáži prvních 25 minut druhého tréninku, což omezilo jeho možnosti testovat různé nastavení vozu a sbírat data.

Fernando Alonso

Fernando Alonso nyní čelí náročnému období v Aston Martinu, přiznal Adrian Newey

Ani samotná jízda Verstappena nebyla bez dramatu. V desáté zatáčce vyjel mimo trať do štěrku, z jeho monopostu přitom odlétly drobné úlomky, přesto však zachoval klid a dokázal se vrátit zpět na dráhu.

Na otázku, zda by Red Bull mohl během víkendu ohrozit Mercedes, odpověděl pragmaticky: „Uvidíme, co se stane. Upřímně se tím nijak zvlášť netrápím.“

Zdůraznil také, že jeho přístup k závodu zůstává stejný bez ohledu na aktuální pořadí sil: „Snažím se prostě odvést maximum. Jsme pozitivní a spokojení s tím, co jsme zatím udělali. Zároveň ale víme, že pokud chceme bojovat úplně vpředu, musíme být rychlejší – a na tom budeme pracovat.“

Se svým typickým nadhledem komentoval i budoucí technická pravidla Formule 1: „Kdybych měl závodit třeba s nákupním vozíkem, stejně bych jel na limit toho, co takový vozík dokáže,“ řekl s úsměvem.

Pozornost poutal i jeho nový týmový kolega Isack Hadjar. Francouzský nováček týmu Red Bull zaostal v tréninku přibližně o šest desetin sekundy a přiznal, že hledání stabilního tempa je zatím náročné.

„Spolehlivost byla dobrá, ale pokud jde o konzistenci, každé kolo ve druhém tréninku bylo složité – hlavně kvůli správnému nasazení energie a dalším faktorům. Podíváme se na to, první den nikdy nejde úplně hladce, takže je to normální,“ vysvětlil Hadjar.

Doplnil také, že kvůli omezenému času na trati se stále snaží pochopit chování pohonné jednotky i vozu: „Letos mám pocit, že před kvalifikací není dostatek tréninků. Je tu stále hodně neznámých. Přál bych si mít víc kol, abych lépe pochopil, co se vlastně děje s pohonnou jednotkou.“

Max Verstappen Red Bull Red Bull RB22 GP Austrálie (Melbourne)
