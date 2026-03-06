Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Sezona Formule 1 2026 startuje a první náznaky sil jednotlivých týmů začínají být jasné. Na okruhu v Albert Parku v Melbourne se během pátečních tréninků ukázalo, že i čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen a tým Red Bull Racing musí počítat s tím, že cesta zpět na čelo nebude jednoduchá. Pro Nizozemce však současný stav nepředstavuje překvapení.
Po druhém tréninku Verstappen obsadil šestou příčku se ztrátou 0,637 sekundy na domácího favorita Oscara Piastriho. Před ním se umístil také Kimi Antonelli s vozem Mercedes a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton ve Ferrari.
Verstappen po pátečních trénincích uvedl, že předsezónní příprava týmu Red Bull byla dobrá. Podle něj se tým hodně naučil, odjel spoustu kol a celkově nebylo moc věcí, které by mohly proběhnout lépe.
Přesto ale přiznal, že vozu stále chybí rychlost potřebná k tomu, aby mohl bojovat o přední příčky. „Co se týče výkonu, pořád nás čeká hodně práce, než budeme úplně vpředu. Ale vlastně jsem to tak čekal,“ dodal čtyřnásobný mistr světa.
Páteční program navíc komplikovaly technické potíže. Kvůli poruše elektronické řídicí jednotky zůstal Verstappen v garáži prvních 25 minut druhého tréninku, což omezilo jeho možnosti testovat různé nastavení vozu a sbírat data.
Ani samotná jízda Verstappena nebyla bez dramatu. V desáté zatáčce vyjel mimo trať do štěrku, z jeho monopostu přitom odlétly drobné úlomky, přesto však zachoval klid a dokázal se vrátit zpět na dráhu.
Na otázku, zda by Red Bull mohl během víkendu ohrozit Mercedes, odpověděl pragmaticky: „Uvidíme, co se stane. Upřímně se tím nijak zvlášť netrápím.“
Zdůraznil také, že jeho přístup k závodu zůstává stejný bez ohledu na aktuální pořadí sil: „Snažím se prostě odvést maximum. Jsme pozitivní a spokojení s tím, co jsme zatím udělali. Zároveň ale víme, že pokud chceme bojovat úplně vpředu, musíme být rychlejší – a na tom budeme pracovat.“
Se svým typickým nadhledem komentoval i budoucí technická pravidla Formule 1: „Kdybych měl závodit třeba s nákupním vozíkem, stejně bych jel na limit toho, co takový vozík dokáže,“ řekl s úsměvem.
Pozornost poutal i jeho nový týmový kolega Isack Hadjar. Francouzský nováček týmu Red Bull zaostal v tréninku přibližně o šest desetin sekundy a přiznal, že hledání stabilního tempa je zatím náročné.
„Spolehlivost byla dobrá, ale pokud jde o konzistenci, každé kolo ve druhém tréninku bylo složité – hlavně kvůli správnému nasazení energie a dalším faktorům. Podíváme se na to, první den nikdy nejde úplně hladce, takže je to normální,“ vysvětlil Hadjar.
Doplnil také, že kvůli omezenému času na trati se stále snaží pochopit chování pohonné jednotky i vozu: „Letos mám pocit, že před kvalifikací není dostatek tréninků. Je tu stále hodně neznámých. Přál bych si mít víc kol, abych lépe pochopil, co se vlastně děje s pohonnou jednotkou.“
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.
Návrat Valtteri Bottas do paddocku Formule 1 přinesl nečekanou úlevu. Pětimístný trest na startovním roštu, který měl původně nést do sezony 2026, totiž nakonec zmizel.
Max Verstappen před úvodním závodem sezony v Austrálii přiznal, že neví, kde se Red Bull skutečně výkonnostně nachází, a upozornil, že jejich RB22 zatím není nejrychlejším vozem na startovním roštu.
Bezpečnostní opatření omezí výkon jezdců Aston Martinu v nedělní Velké ceně Austrálie. Fernando Alonso a Lance Stroll nebudou moci podat maximální výkon, což může ovlivnit průběh celé sezony.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.