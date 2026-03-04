Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě v posledních dnech začíná ohrožovat kalendář Formule 1 pro sezónu 2026. Závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii, které jsou naplánované na duben, čelí nejistotě kvůli bezpečnostní situaci a komplikacím v dopravě. FIA i Formule 1 situaci bedlivě sledují a zdůrazňují, že bezpečnost všech účastníků je prioritou.
Zatímco úvodní závod v Austrálii (6.–8. března) zůstává podle plánu, termíny v Bahrajnu (12.–14. dubna) a Saúdské Arábii (17.–19. dubna) jsou stále nejisté. Konflikt už způsobil uzavření některých klíčových letišť a komplikace při přesunech týmů, což ukazuje, jak citlivý je globální sport na logistické problémy.
Bahrajn i Džidda zůstávají oficiálně v kalendáři, ale existují scénáře, kdy by závody musely být přesunuty nebo nahrazeny, informuje PlanetF1.
Pokud by některý z těchto závodů nemohl proběhnout, vzniklo by v kalendáři volné místo. Pro náhradní termín je však k dispozici pouze omezený počet tratí s certifikací FIA Grade 1. Z celkových 39 okruhů na světě je 24 již obsazeno v kalendáři, takže realistických kandidátů pro rychlou náhradu zůstává přibližně patnáct.
Tento přehled ukazuje, že organizátoři musí brát v úvahu nejen bezpečnost, ale i logistickou dostupnost a schopnost okruhu rychle reagovat, pokud by byla potřeba náhrada.
Mezi hlavní kandidáty na náhradní tratě patří italská Imola, která se v minulosti osvědčila jako spolehlivý záskok během pandemie. Podle zdrojů F1 je považována za primární rezervní okruh pro rychlou náhradu. Představitelé města uvedli, že region prokázal schopnost hostit velkou událost s výjimečnou návštěvností a přínosy pro ekonomiku i turistiku a potvrzují, že trať je dostupná pro rok 2026.
Další možností je portugalské Portimão. Tento technicky náročný okruh na Algarve má plnou podporu vlády i turistického úřadu a jeho logistická dostupnost v Evropě by umožnila rychlé nasazení závodu.
V diskusi se objevuje také Istanbul Park v Turecku. Generální ředitel F1 Stefano Domenicali uvedl, že se jedná o trať s bohatým závodním dědictvím. Návrat do Turecka není stoprocentně potvrzen, ale nelze ho vyloučit.
Naopak návrat německých klasik, jako jsou Nürburgring nebo Hockenheim, je méně pravděpodobný. Obě tratě mají potřebnou certifikaci a blízkost evropským týmům, ale podle vedení tratí není mezi německými úřady ochota investovat do pořádání závodů F1.
Ze vzdálenějších možností se zmiňuje Japonsko a trať Fuji Speedway, která nedávno hostila testovací akci a má technické i historické předpoklady pro návrat. Prodloužení asijské části sezony by však znamenalo logistickou výzvu, protože týmy by se musely vracet do Evropy později.
Názory fanoušků i odborníků se liší. Někteří vidí v Imole a Portimão realistickou náhradu, jiní upozorňují, že přesun celého závodu během jediného měsíce je prakticky nemožný kvůli infrastruktuře, prodeji vstupenek a logistickým omezením.
Formule 1 tak čelí složitému úkolu. Organizátoři musí vyvážit bezpečnostní priority s komerčními závazky a očekáváními fanoušků po celém světě a rozhodnout, zda zachovat původní pořadatele, nebo rychle vrátit ikonické evropské tratě do kalendáře.
