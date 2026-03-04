Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton se připravuje na svou druhou sezonu ve Ferrari, kam minulý rok přestoupil z Mercedesu. Jeho debut u italského týmu byl náročný – poprvé v kariéře během celé sezony nezískal žádné umístění na stupních vítězů.
Před startem sezony 2026 rostou očekávání kolem Hamiltona a Ferrari, zvlášť poté, co nový monopost SF-26 ukázal slibné tempo při předsezonních testech v Bahrajnu. Sezona začne o víkendu Velkou cenou Austrálie na okruhu Albert Park v Melbourne, kde Hamilton pojede po boku Charlese Leclerca.
Krátce před startem nové sezony se Hamilton objevil ve videu na oficiálním YouTube kanálu Formule 1, kde byli jezdci dotázáni na překvapivý fakt, který fanoušci o nich možná nevědí. Hamilton otevřeně přiznal: „Mám ADHD.“
Podle jeho slov jde o neurovývojovou poruchu, která může způsobovat hyperaktivitu a potíže se soustředěním. „Když vstoupím do místnosti v domě, musím všechny knihy upravit do dokonalého pořádku,“ popsal své každodenní zvyky.
Jezdec také přiznal, že ho velmi frustruje, pokud je něco mimo místo. „Opravdu mě vytočí, když vidím, že je něco špatně, například moje lampa je nakloněná doleva. Projdu celý dům, než si sednu, a přeuspořádávám všechno. A pak uplyne hodina a já si uvědomím: ‘Sakra, ani jsem si nevšiml!’“
Odborníci na duševní zdraví však upozorňují, že popsané chování je typické spíše pro obsesivně-kompulzivní poruchu (OCD), což je úzkostná porucha charakterizovaná nutkavými myšlenkami a opakujícími se činnostmi, které mají snížit stres.
V médiích se často objevují příklady známých osobností, které bojují s OCD. Mezi ně patří například bývalý fotbalista David Beckham, který v roce 2006 pro ITV přiznal: „Mám obsesivně-kompulzivní poruchu, kde musí být všechno v přímce nebo ve dvojicích. Dám Pepsi plechovky do lednice a pokud je jedna navíc, přesunu ji jinam… všechno musí být dokonalé.“
Podobné rysy jsou patrné i u jiných profesionálů ve F1. Andrea Stella, týmový šéf McLarenu, například před mediálními briefinky často upravuje záznamová zařízení do přesné řady, aby vše bylo „dokonalé“, informuje PlanetF1.
Hamiltonovo otevření se k ADHD nebo možnému OCD ukazuje rostoucí ochotu sportovců mluvit o psychickém zdraví. Podobné přiznání může pomoci zvýšit povědomí o neurodiverzních stavech mezi fanoušky i mladšími závodníky.
Sezona 2026 pro Hamiltona nebude jen o výzvách na trati, ale i o testu jeho odolnosti a schopnosti zvládat každodenní život s mentálním tlakem a přizpůsobením se na novou éru.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Frédéric Vasseur naznačil, že předsezónní testy přinesly příjemné překvapení a odhalily, že vozy pro sezonu 2026 mají nečekanou rychlost. Podle něj se však teprve na trati ukáže, kdo dokáže využít jejich potenciál naplno.
Liam Lawson vstupuje do své druhé plnohodnotné sezóny F1 tímto víkendem na Velké ceně Austrálie. V Melbourne bude mít příležitost potvrdit svůj progres a ukázat, že patří k rychle se rozvíjejícím talentům šampionátu.
Oscar Piastri před startem sezóny otevřeně komentuje šance McLarenu na úvodní závod v Austrálii. Melbourne podle něj odhalí, kdo skutečně stojí v čele, až když se monoposty postaví na trať.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.