Max Verstappen před úvodním závodem sezony v Austrálii přiznal, že neví, kde se Red Bull skutečně výkonnostně nachází, a upozornil, že jejich RB22 zatím není nejrychlejším vozem na startovním roštu.
Tým Red Bull vstupuje do sezony 2026 ve Formuli 1 s vlastní pohonnou jednotkou a přestože předsezónní testy ukázaly pozitivní známky, otázka jejich skutečné rychlosti zůstává otevřená. Šampion světa Max Verstappen před úvodním závodem v Melbourne přiznal, že „nemá tušení“, kde se jeho tým skutečně nachází.
Nová pohonná jednotka Red Bull Powertrains si během zimních testů získala mnoho obdivovatelů. Šéf Mercedesu, Toto Wolff, například tvrdil, že RB22 byl na rovinkách o sekundu rychlejší než soupeři díky optimalizaci motoru. Stejný názor sdílel jezdec Carlos Sainz, který označil motor za „jasný krok vpřed“ oproti konkurenci.
Někteří soupeři však zaznamenali nesrovnalosti v tempu Red Bullu. George Russell z Mercedesu uvedl, že RB22 v Bahrajnu „působil podezřele pomalu“ a mezi prvním a druhým testem ztratil 0,7 sekundy. Podobně Lewis Hamilton z Ferrari dodal, že „plně odemčený Red Bull“ zatím neukázal svůj skutečný potenciál.
Verstappen na tyto komentáře reagoval klidně a sebejistě. „Ne, ne. Vůbec nevím. O těchto věcech moc nepřemýšlím,“ řekl novinářům v Albert Parku. „Soustředím se na to, co děláme my, a moc mě nezajímá, co říkají ostatní týmy a lidé kolem.“
Jezdec Red Bullu také popsal, že zimní příprava byla pro tým motivující a pozitivní zkušeností. „Jsem velmi spokojený s tím, co jsme dokázali během přestávky. Bylo to skvělé a hrdé období, jak celý projekt mezi motorem a autem fungoval,“ vysvětlil.
Verstappen zdůraznil, že letošní pravidla byla pro všechny týmy náročná. „Změny pravidel byly opravdu komplexní. Co se týče pocitu v autě a spolupráce mezi motorem a vozem, bylo to dobré. Samozřejmě jsem měl své připomínky k některým věcem, které se mi nelíbily, ale celkově tým odvedl skvělou práci.“
I přes pozitivní pocity šampion přiznal, že Red Bull zatím není nejrychlejší. „Z toho, co jsme se naučili v Bahrajnu, alespoň z mého pohledu, nejsme nejrychlejší. Ale nemám tušení, kde přesně jsme. Uvidíme, až to začneme řešit tady v Melbourne.“
Na otázku, zda je realistické myslet na pódium nebo vítězství, Verstappen odpověděl otevřeně: „Nemám tušení! Ale určitě chceme být rychlejší. Každý přirozeně chce být rychlejší.“
Red Bull vstupuje do Australské Grand Prix s optimismem, ale i nejistotou. Tým předvedl schopnosti nové pohonné jednotky, přesto jsou hlavními favority na začátku sezony stále soupeři z Mercedesu a Ferrari.
Návrat Valtteri Bottas do paddocku Formule 1 přinesl nečekanou úlevu. Pětimístný trest na startovním roštu, který měl původně nést do sezony 2026, totiž nakonec zmizel.
Max Verstappen před úvodním závodem sezony v Austrálii přiznal, že neví, kde se Red Bull skutečně výkonnostně nachází, a upozornil, že jejich RB22 zatím není nejrychlejším vozem na startovním roštu.
Bezpečnostní opatření omezí výkon jezdců Aston Martinu v nedělní Velké ceně Austrálie. Fernando Alonso a Lance Stroll nebudou moci podat maximální výkon, což může ovlivnit průběh celé sezony.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Frédéric Vasseur naznačil, že předsezónní testy přinesly příjemné překvapení a odhalily, že vozy pro sezonu 2026 mají nečekanou rychlost. Podle něj se však teprve na trati ukáže, kdo dokáže využít jejich potenciál naplno.
Liam Lawson vstupuje do své druhé plnohodnotné sezóny F1 tímto víkendem na Velké ceně Austrálie. V Melbourne bude mít příležitost potvrdit svůj progres a ukázat, že patří k rychle se rozvíjejícím talentům šampionátu.
Oscar Piastri před startem sezóny otevřeně komentuje šance McLarenu na úvodní závod v Austrálii. Melbourne podle něj odhalí, kdo skutečně stojí v čele, až když se monoposty postaví na trať.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.