Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Úvod sezóny 2026 pro Aston Martin a Fernanda Alonsa v Melbourne začal tvrdě. I tak zkušený mistr světa, který doufá v poslední šanci na 33. vítězství v Grand Prix a možná třetí titul, se ocitl v nelehké situaci kvůli problémům s novým vozem AMR26 a motorem Honda.
Adrian Newey, šéf Aston Martinu, otevřeně komentoval náročné období svého týmu. „Fernando, podle mě, je jeden z opravdových velkých jezdců,“ řekl Newey, informuje PalnetF1. „Jeho schopnosti, talent a všestranné schopnosti by mu měly zajistit mnohem více než dva mistrovské tituly, které má na kontě.“
Do Melbourne přijel Aston Martin s cílem vyřešit problémy s vibracemi motoru, které komplikovaly testy v Bahrajnu. Přesto se objevily nové potíže s bateriemi – ze čtyř přivezených kusů byly funkční pouze dvě, které byly použity v autech Fernanda Alonsa a Lance Strolla. Kvůli tomu Alonso přišel o celý první trénink FP1.
Druhý páteční trénink FP2 už byl pro tým mírně lepší. Alonso i Stroll odjeli více než dvacet kol, přesto musel Stroll kvůli technickým problémům ukončit seanci předčasně.
„Pro takového jezdce jako je Fernando je současná situace psychicky velmi náročná,“ přiznal Adrian Newey. Alonso byl během FP2 o pět sekund pomalejší než nejrychlejší Oscar Piastri, který zajel 1:19,729.
Newey také vyzdvihl Alonsův věk a stále vysokou úroveň jeho schopností: „Nevím přesně, kolik mu je, vlastně to nikdo přesně neví, ale ve čtyřiceti letech je stále extrémně rychlý, talentovaný a mentálně ostrý. Jeho reakce a zrak jsou výborné a je pyšný, že loni byl nejrychlejší při startu díky svému reakčnímu času.“
Šéf Aston Martinu také popsal, že letošní sezóna byla od začátku určena spíše jako rok vývoje: „Na straně podvozku jsme začali velmi pozdě a v hodně zhuštěném cyklu. Věděli jsme, že zpočátku sezóny budeme trochu pozadu. Potenciál podvozku ale stále vidím a doufáme, že se s ním budeme moci dohnat, nebýt nynějších technických komplikací.“
Nově objevené vibrace motoru Honda představují vážné riziko. Pokud by Alonso odjel více než 25 kol, hrozí trvalé nervové poškození, zatímco Stroll měl limit jen 15 kol.
„Fernando je úžasná osobnost a stále ukazuje obrovské schopnosti. My všichni jsme se snažili držet naše očekávání na uzdě, protože jsme věděli, že rok bude těžký,“ dodal Newey.
Navzdory omezenému počtu kol a technickým problémům oba jezdci Aston Martinu ukázali odhodlání a připravenost bojovat o lepší výsledky. „Na začátku sezóny je vždy spousta překážek, ale potenciál pro zlepšení je stále obrovský,“ uzavřel Newey.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.
Návrat Valtteri Bottas do paddocku Formule 1 přinesl nečekanou úlevu. Pětimístný trest na startovním roštu, který měl původně nést do sezony 2026, totiž nakonec zmizel.
Max Verstappen před úvodním závodem sezony v Austrálii přiznal, že neví, kde se Red Bull skutečně výkonnostně nachází, a upozornil, že jejich RB22 zatím není nejrychlejším vozem na startovním roštu.
Bezpečnostní opatření omezí výkon jezdců Aston Martinu v nedělní Velké ceně Austrálie. Fernando Alonso a Lance Stroll nebudou moci podat maximální výkon, což může ovlivnit průběh celé sezony.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.