Ferrari je před Austrálií pozitivně naladěno: Nové monoposty překvapily

Nová éra Formule 1 je tady a s ní i zcela nové monoposty. Fred Vasseur, šéf Ferrari, je přesvědčen, že monoposty pro sezonu 2026 příjemně překvapily celý paddock. Přestože panovaly obavy z dopadu zcela nových technických pravidel, první testy ukázaly, že vozy s aktivní aerodynamikou a vyváženým 50:50 podílem elektrické a spalovací energie nejsou tak pomalé, jak se původně očekávalo.
„Je v DNA F1 si stěžovat na všechno, ale celkově byli všichni pozitivně překvapeni,“ řekl Vasseur pro Motorsport Italy. „Lidé předpovídali, že budeme blízko F2, přitom jsme jen dvě až tři sekundy za časy z roku 2025, a to při nižších teplotách během testů v Bahrajnu. Celková situace je tak mnohem lepší, než se původně čekalo.“
Historie ovšem vyvolávala oprávněné obavy. Loňský regulační reset motorů z roku 2014 způsobil výrazný pokles rychlosti vozů a tentokrát se diskutovalo o riziku, že vyšší podíl elektrické energie způsobí, že jezdci nedokončí dlouhé rovinky s dostatkem regenerované energie.
Během druhého testu v Bahrajnu zajel Charles Leclerc čas 1:31,992 s pneumatikami Pirelli sady C4, což je zhruba o 2,5 sekundy pomalejší než loňský nejlepší čas Carlose Sainze testů. Rozdíl se ale očekává, že se bude postupně zmenšovat, jak týmy své vozy 2026 dál vyvíjejí a dolaďují.
Vasseur upozornil, že tým je teprve na začátku technických pravidel. „Existují některé kritické body, ale budeme se muset adaptovat a zdokonalovat. Vždy existuje možnost provést potřebné úpravy,“ uvedl.
Ferrari během testů upoutalo pozornost inovativním zadním křídlem, které se dokáže otočit o 180 stupňů, čímž snižuje odpor vzduchu a zachovává stabilitu vozu. Další aerodynamickou novinkou je systém FTM, malá ploutev umístěná před výfukem, která využívá plyny vycházející z výfuku a podporuje rekuperaci energie.
Fred Vasseur ocenil odvahu a kreativitu inženýrů Ferrari. „Je skvělé vidět, jak s monopostem SF-26 posouvají hranice, a přitom zůstávají v úzkém kontaktu s FIA, aby aerodynamický balíček plně vyhovoval pravidlům. Jen odvážným přístupem a testováním limitů lze skutečně inovovat,“ uvedl.
Vasseur upozornil, že Ferrari se nespoléhá jen na viditelné vizuální novinky, ale soustředí se i na technická řešení ukrytá v útrobách monopostu „Důležité je zvyšovat výkon, aniž bychom porušili pravidla. Otevřený dialog s FIA nám pomáhá šetřit čas i rozpočet a zefektivnit celý vývoj,“ vysvětlil.
Díky těmto postupům vstupuje Ferrari do sezóny 2026 s optimismem. Testy v Bahrajnu ukázaly, že tým zvládl přechod na novou generaci vozů a zachoval konkurenceschopnost, což slibuje napínavou a technologicky inovativní sezónu plnou těsných soubojů na trati.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.
Palivo Petronas používané týmem Mercedes bylo podle dostupných informací homologováno FIA těsně před Velkou cenou Austrálie. Oficiální schválení tak mělo přijít doslova na poslední chvíli před startem sezóny.
Frédéric Vasseur naznačil, že předsezónní testy přinesly příjemné překvapení a odhalily, že vozy pro sezonu 2026 mají nečekanou rychlost. Podle něj se však teprve na trati ukáže, kdo dokáže využít jejich potenciál naplno.
Liam Lawson vstupuje do své druhé plnohodnotné sezóny F1 tímto víkendem na Velké ceně Austrálie. V Melbourne bude mít příležitost potvrdit svůj progres a ukázat, že patří k rychle se rozvíjejícím talentům šampionátu.
Oscar Piastri před startem sezóny otevřeně komentuje šance McLarenu na úvodní závod v Austrálii. Melbourne podle něj odhalí, kdo skutečně stojí v čele, až když se monoposty postaví na trať.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.