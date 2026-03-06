Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Druhý páteční trénink na GP Austrálie odstartoval napínavě hned v úvodu. Hned několik jezdců, mezi nimi George Russell, Arvid Lindblad a Franco Colapinto, muselo řešit své záležitosti z tréninku se sportovními komisaři, zatímco tým Aston Martin si mohl oddechnout, protože Fernando Alonso a Lance Stroll bez problémů absolvovali více než deset kol.
Drama vypuklo už v boxové uličce, když se Arvid Lindblad a George Russell dostali do kontaktu. Lindblad se snažil projet uličkou před Mercedesem, zatímco Russell se pokoušel dostat před něj, což vedlo k poškození předního křídla Russella. „Ten chlapík mi právě narazil do předního křídla,“ posteskl si Brit.
Na trati se pak objevil další dramatický moment, když Franco Colapinto náhle zpomalil v závodní stopě na cílové rovince a donutil Lewise Hamiltona k rychlému vyhýbacímu manévru. „To bylo auto, které jelo šíleně pomalu po hlavní rovince,“ uvedl šokovaný jezdec Ferrari.
Oba incidenty, tedy kolizi Russella s Lindbladem i situaci s Colapintem, byly po skončení FP2 podrobně prošetřeny sportovními komisaři. Oba piloti vyšli s obou incidentů bez trestu.
Problémy se objevily i přímo během tréninku. Max Verstappen musel zastavit s Red Bullem na konci boxové uličky a mechanici jej odtlačili zpět do garáže. Problémům se nevyhnul ani Sergio Pérez, který měl potíže se senzorem ve svém Cadillacu. „Máme problém se senzorem, musíme ho opravit. Doufáme, že ještě vyjedeme před koncem seance,“ uvedl tým.
Do desáté minuty byla na trati docela živo. Lewis Hamilton se dostal do čela s časem 1:20,903, George Russell byl druhý a Kimi Antonelli třetí. Napínavý moment přišel u Isacka Hadjara, který při velkém smyku v páté zatáčce dokázal svůj vůz zachytit a vyhnout se nárazu do zdi.
Fernando Alonso se na trať poprvé dostal až patnáct minut po startu, ale po dvou kolech musel opět zajet do boxů, protože jeho Aston Martin ztrácel výkon. Tým mezitím hlásil, že technické problémy vozu stále řeší.
Jeho týmový kolega Lance Stroll měl oproti němu lepší začátek, zvládl prvních devět kol a jeho nejlepší čas 1:25,816 byl zhruba o dvě sekundy pomalejší než druhý nejpomalejší čas ostatních jezdců.
Brzy se do popředí dostali jezdci Mercedesu. Kimi Antonelli a George Russell drželi první a druhou pozici, následoval Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Oscar Piastri na tvrdých pneumatikách McLarenu ztrácel jen sedm desetin, než přešel na měkké pneumatiky a zajel nejlepší čas 1:19,729.
Russell se mezitím znovu dostal do hledáčku komisařů za nedodržení pokynů ředitele závodu ohledně startů v tréninku.
Alonso se po technických problémech vrátil na trať na sedmikolový stint, který mu zajistil 20. místo v pořadí, o jednu příčku před Strollem. Kanadský jezdec nakonec odjel 13 kol, než tým musel vůz opět zastavit kvůli potížím.
Williams oznámil konec jízd pro Carlose Sainze: „Máme problém s vozem Carlose. Tým to zkoumá a do konce FP2 se již nevrátí na trať.“
Dramatický moment zaznamenal Max Verstappen, který při prudkém přetažení zadní části vozu vyletěl přes trávník a projel štěrkem, následně zajel do boxů. Sergio Pérez vyjel na trať jen osm minut před koncem, ale své druhé kolo u dvanácté zatáčky musel předčasně ukončit a stal se tak jediným jezdcem, který v FP2 nezajel čas.
Trénink nakonec vyhrál domácí Oscar Piastri s časem 1:19,729. O dvě desetiny sekundy porazil Kimi Antonelli a George Russell skončil třetí.
Výsledky 2. tréninku GP Austrálie:
1. Oscar Piastri – McLaren – 1:19.729 – 26 kol
2. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:19.943 – 31 kol
3. George Russell – Mercedes – 1:20.049 – 28 kol
4. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:20.050 – 32 kol
5. Charles Leclerc – Ferrari – 1:20.291 – 30 kol
6. Max Verstappen – Red Bull – 1:20.366 – 13 kol
7. Lando Norris – McLaren – 1:20.794 – 29 kol
8. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:20.922 – 30 kol
9. Isack Hadjar – Red Bull – 1:20.941 – 28 kol
10. Esteban Ocon – Haas – 1:21.179 – 29 kol
11. Oliver Bearman – Haas – 1:21.326 – 31 kol
12. Nico Hulkenberg – Audi – 1:21.351 – 34 kol
13. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:21.358 – 29 kol
14. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:21.668 – 28 kol
15. Alex Albon – Williams – 1:21.847 – 32 kol
16. Pierre Gasly – Alpine – 1:22.167 – 16 kol
17. Carlos Sainz – Williams – 1:22.253 – 10 kol
18. Franco Colapinto – Alpine – 1:22.619 – 27 kol
19. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:23.660 – 28 kol
20. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:24.939 – 18 kol
21. Lance Stroll – Aston Martin – 1:25.816 – 13 kol
22. Sergio Perez – Cadillac – bez času – 2 kola
