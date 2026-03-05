Bezpečnostní opatření omezí výkon jezdců Aston Martinu v nedělní Velké ceně Austrálie. Fernando Alonso a Lance Stroll nebudou moci podat maximální výkon, což může ovlivnit průběh celé sezony.
Technické potíže s vibracemi pohonné jednotky komplikují začátek nové sezony týmu Aston Martin. Britská stáj bude muset v úvodním závodě roku výrazně omezit nasazení svých jezdců Fernando Alonso a Lance Stroll. Problémy se objevily už během předsezonních testů v Bahrajnu a přestože tým od té doby podnikl kroky ke zmírnění jejich dopadů, zcela odstranit se je zatím nepodařilo.
Šéf stáje Adrian Newey při setkání s novináři před víkendovou Velkou cenou Austrálie v Melbourne přiznal, že vibrace z pohonné jednotky Honda se stále přenášejí přes šasi až k samotným jezdcům. „Ta vibrace přenášená do šasi způsobuje několik problémů se spolehlivostí – odpadávají zrcátka, zadní světla a podobné věci, které musíme řešit,“ uvedl Newey pro PlanetF1.com a další akreditovaná média. Podle něj je však mnohem závažnější dopad na samotné piloty.
„Mnohem významnější problém je, že se ty vibrace nakonec přenášejí do prstů jezdců,“ vysvětlil. „Fernando má pocit, že nemůže jet více než 25 kol v kuse, aniž by riskoval trvalé poškození nervů v rukou. Lance je přesvědčený, že jeho limit je zhruba 15 kol.“
Tým ze Silverstonu tak bude muset během závodu pečlivě řídit tempo i zatížení vozu. „Budeme muset velmi výrazně omezit počet kol, která v závodě pojedeme na maximum, dokud nepřijdeme na zdroj vibrací a nedokážeme je odstranit přímo u jejich vzniku,“ dodal Newey.
Problémy s vibracemi pohonné jednotky začaly tým Aston Martin F1 Team trápit již během předsezonních testů, kdy se negativně projevovaly zejména na bateriovém systému vozu. Tento problém výrazně omezoval možnost absolvovat dostatečný počet kol a získat potřebná data. „Baterie byla věc, na kterou jsme se zaměřili nejvíc, protože jde o kritickou součást z hlediska životnosti,“ vysvětlil šéf týmu Adrian Newey.
Podle Neweye se týmu podařilo vyvinout řešení, které vibrace přenášené do baterie výrazně snižuje. „Bez zacházení do technických detailů, řešení, které jsme připravili pro tento víkend a testovali na dynamometru, dokázalo výrazně snížit vibrace přenášené do baterie,“ řekl. Současně ale připomněl, že hlavní problém zůstává nevyřešen. „Je důležité si uvědomit, že zdrojem vibrací je samotná pohonná jednotka, kombinace spalovacího motoru a možná i MGU. Šasi je v tomto případě jen přijímačem. Karbonové šasi je přirozeně velmi tuhé a má minimální tlumení, takže vibrace se do něj přenášejí velmi snadno.“
Definitivní řešení připravují i inženýři výrobce pohonné jednotky Honda. Prezident společnosti Koji Watanabe však přiznal, že přesný časový plán opravy zatím není znám. „Chtěl bych to vyřešit co nejrychleji, ale v tuto chvíli je velmi obtížné říct kdy a jak,“ řekl.
Honda zároveň potvrdila, že její pohonná jednotka zatím nefunguje na plný výkon. „Od tohoto týdne nasadíme protiopatření, které považujeme v tuto chvíli za nejefektivnější řešení,“ dodal Watanabe. „Jeho účinnost zatím nelze plně ověřit v reálných podmínkách na trati, takže tento týden budou platit určitá omezení při provozu pohonné jednotky.“
Výrobce zároveň pracuje na dalších úpravách. „Další opatření už zvažujeme. Technické detaily sdílet nemůžeme, proto prosíme o trpělivost, zatímco pokračujeme v práci na dosažení plného výkonu,“ dodal.
Pokud se nepodaří vibrace brzy eliminovat, hrozí, že to výrazně ovlivní nejen výkonnost týmu v úvodních závodech sezony, ale i zdravotní komfort jezdců Fernando Alonso a Lance Stroll během dlouhých závodních stintů.
