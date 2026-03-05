Návrat Valtteri Bottas do paddocku Formule 1 přinesl nečekanou úlevu. Pětimístný trest na startovním roštu, který měl původně nést do sezony 2026, totiž nakonec zmizel.
Valtteri Bottas se po roční pauze vrací do paddocku Formule 1 a před úvodním závodem sezony se původně očekávalo, že bude muset odpykat trest z jeh posledního závodu. Nakonec se ale ukázalo, že penalizace už neplatí.
Důvodem je změna pravidel schválená FIA. Podle nových sportovních předpisů všechny neodsloužené tresty zanikají, pokud nejsou uplatněny do 12 měsíců od jejich udělení. Toto pravidlo se vztahuje i na penalizace udělené ještě před jeho zavedením.
Bottas do Austrálie přijel s přesvědčením, že si trest bude muset odpykat. Pětimístný posun na startu vznikl kvůli incidentům z jeho posledního závodu za Sauber F1 Team při Velké ceně Abú Zabí 2024.
Během závodu dostal dvě časové penalizace za kolize s Sergio Pérezem a Kevinem Magnussenem. Protože však ze závodu odstoupil, nemohl si tresty odpykat během jízdy, a podle pravidel se změnily na pětimístný posun na startu jeho další Velké ceny.
Tou měla být právě australská Grand Prix 2026, protože Bottas v sezoně 2025 po odchodu ze Sauberu ve Formuli 1 vůbec nezávodil. Trest tak zůstal nevyřešený až do jeho návratu na startovní rošt.
Aktualizace pravidel FIA ale vše změnila. Podle nové úpravy penalizace automaticky zaniká, pokud jezdec trest během jednoho roku neodslouží. Bottasův případ spadal přesně do této kategorie.
Jezdec na novinku reagoval nadšeně a informaci sdílel s fanoušky na sociálních sítích. „Je skvělé být zpátky tady v Melbourne v paddocku při prvním závodě sezony 2026,“ napsal.
Krátce poté přidal ještě lepší zprávu: „A je to ještě lepší, mám pro vás dobré zprávy. Víte o mém pětimístném trestu na startu? Je pryč. Díky novým pravidlům zmizel. Happy days!“
Když se ho na situaci ptali novináři během mediálního dne, reagoval s úsměvem: „To mě nesledujete na Instagramu? Před dvaceti minutami jsem to tam oznámil. Prý zmizel díky nějakému novému pravidlu. Takže žádný trest na startu. To je dobré.“
Pro Bottase, který nyní závodí za Cadillac F1 Team, znamená zrušení penalizace příjemný začátek sezony. Do úvodního závodu může nastoupit bez trestu a za stejných podmínek jako jeho soupeři.
