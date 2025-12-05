Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Rodák z Valašského Meziříčí Roman Staněk si na okruhu Yas Marina dojel pro svou druhou pole position v letošní sezoně. Na první místo startovního roštu se postaví podruhé, poprvé se mu to podařilo v srpnu na Hungaroringu, kde pak dojel druhý. V nedělním hlavním závodě tak může zaútočit na svůj druhý letošní triumf, ten první získal koncem července ve Spa-Francorchamps.
Zároveň se stále častěji mluví o jeho budoucnosti. Podle zákulisních informací má Staněk na stole hned několik nabídek, mezi nimi prý i možnost spolupráce s McLarenem a dalšími týmy formule 1. Silný víkend v Abú Zabí by mu navíc mohl pomoci vylepšit celkové umístění v šampionátu, kde před závěrečným závodem drží 11. místo s 85 body.
V kvalifikaci podal Staněk jeden z nejlepších výkonů sezony. Jezdec Invicta Racing zajel čas 1:36.836, kterým o pouhých 0,087 sekundy porazil Lucase Crawforda z DAMS Lucas Oil. Třetí skončil jeho týmový kolega Leonardo Fornaroli, což Invictu posadilo do skvělé výchozí pozice v boji o titul mezi týmy.
Úvod kvalifikace patřil Sebastiánovi Montoyovi, který otevřel seanci časem 1:37.972. Netrvalo ale dlouho a Crawford převzal vedení, když navázal na svou rychlost z tréninku a zrychlil o 0,339 sekundy. Silné tempo ukazoval i loňský vítěz hlavního závodu Joshua Duerksen, který se Crawfordovi přiblížil na 0,091 sekundy.
Montoya se následně do čela ještě jednou vrátil s časem 1:37.604, jenže okamžitě poté jej překonal Duerksen časem 1:37.464, který mu zajistil průběžné vedení. Za ním se seřadili Fornaroli a Montoya a rozdíly mezi jezdci byly minimální.
Závěr kvalifikace přinesl tradiční dramatickou přetahovanou. Oliver Goethe se dostal na první místo časem 1:37.086 a Dino Beganovic dokonce dokázal tento čas vyrovnat. Oba tak odsunuli Montoyu i Crawforda. Jenže Goethe o své kolo brzy přišel, protože překročil limity tratě. Propadl se až na 16. místo.
Právě v této chvíli přišel rozhodující moment. Roman Staněk zajel mimořádně čisté a rychlé kolo, kterým se posunul na vrchol výsledkové listiny. Crawford sice ještě dokázal zrychlit, ale na českého jezdce už ztratil 0,087 sekundy. Fornaroli obsadil třetí místo, Beganovic čtvrté a Montoya páté.
Goethe po smazání svého nejlepšího kola dokázal alespoň částečně napravit výsledek a posunul se na šestou pozici. Za ním skončil Victor Martins, osmý byl nakonec Duerksen. Deváté a desáté místo patřilo jezdcům Campos Racing Nikolovi Tsolovovi a Arvidu Lindbladovi, kteří díky obrácenému pořadí odstartují z první řady sobotního sprintu.
Sprint Race začíná v sobotu v 16:15 místního času. Pro jezdce je to poslední možnost zakončit sezonu 2025 silným výsledkem a Roman Staněk do ní vstoupí jako muž, kterého bude potřeba porazit.
