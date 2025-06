Red Bull neponechává nic náhodě: Scénář bez Maxe Verstappena je na stole

Tým Red Bull má jasný plán pro případ, že by Max Verstappen dostal jednozávodní trest a nemohl nastoupit do závodu Formule 1. V takové situaci by do kokpitu pravděpodobně nastoupil buď Isack Hadjar, nebo Liam Lawson, kteří jsou aktuálně na seznamu náhradních jezdců. Kromě nich je připraven i Ayumu Iwasa, současný rezervní jezdec týmu, který by v případě potřeby zastoupil Verstappena během závodního víkendu, informuje RacingNews365.

Zajímavostí je, že Arvid Lindblad, který by mohl získat výjimku pro získání superlicence od FIA, by přesto svůj debut ve Formuli 1 v této situaci neuskutečnil. Ačkoli je mu teprve 17 let a teprve v srpnu oslaví 18. narozeniny, nasbíral již dostatek bodů potřebných k získání superlicence. O jeho možném povolení se rozhodne na nadcházejícím zasedání Světové motoristické rady v Macau.

Lindblad by navíc mohl být povolán jako rezervní jezdec během víkendu, pokud se jeho účast nekryje se závody v nižší kategorii Formule 2, kde pravidelně závodí. Tento scénář však zatím není potvrzený a závisí na harmonogramu závodů.

Max Verstappen je momentálně na hraně zákazu startu na jeden závod, protože po Velké ceně Španělska získal tři trestné body na svou superlicenci za kolizi s Georgem Russellem. Celkově má nyní jedenáct z maximálně povolených dvanácti bodů za posledních dvanáct měsíců, což znamená, že jakýkoli další bod by mohl znamenat dočasný zákaz startu.

Trestné body mu zatím nebudou odečteny až do Velké ceny Rakouska, která je za dvě závodní kola, a další odebrání čeká až v říjnu. To souvisí s body, které dostal kvůli incidentům v minulém závodním období, zejména v souboji s Landem Norrisem. Celkově tedy Verstappen čelí značnému tlaku, který může mít vliv na jeho účast v nadcházejících závodech.