Lewis Hamilton se měl Ferrari omluvit, říká Schumacher po roztržce v Miami

Kontroverze okolo Lewise Hamiltona z víkendu v Miami neutichá, píše deník Daily Express. Sedminásobný mistr světa během závodu nešetřil kritikou na adresu Ferrari, když si skrze týmové rádio vyžádal výměnu pozic s Charlesem Leclercem. Jeho poznámky směrem k závodnímu inženýrovi Riccardu Adamimu ale vyvolaly vlnu nevole.

„Aha, udělejte si přestávku na čaj, když už jste u toho! Pojďte!“ zaznělo z Hamiltonova vozu poté, co tým konečně po několika kolech ustoupil jeho požadavku. Když mu bylo následně sděleno, že má pozici Leclercovi vrátit kvůli tlaku od Carlose Sainze, odpověděl: „Chcete, abych ho také pustil?“

Hamilton incident později bagatelizoval a vysvětlil, že jeho poznámky byly míněny v nadsázce. „Fred [Vasseur] přišel do mého pokoje. Položil jsem mu ruku na rameno a řekl: ‚Kámo, uklidni se, nebuď tak citlivý.‘ V rádiu jsem mohl říct mnohem horší věci,“ uvedl Hamilton a dodal: „Musíte pochopit, že jsme v autě pod obrovským tlakem. Něco z toho byl sarkasmus.“

Ralf Schumacher však pro Hamiltonovo chování nemá pochopení. V podcastu Backstage Boxengasse zkritizoval jeho postoj jako nezralý a nevhodný. „Hamiltone, to bylo tak nějak mimo mísu,“ prohlásil Schumacher.

Podle Schumachera by se měl zkušený závodník jako Hamilton zachovat profesionálněji. „Tohle už by se s jeho zkušenostmi a věkem nemělo stávat. Mohl si počínat trochu chytřeji. Myslím, že by mu to vyhovovalo víc,“ dodal.

Napětí mezi Hamiltonem a Ferrari v týmu sílí i kvůli jeho budoucímu působení u italské stáje. Schumacher upozornil, že takové incidenty zanechávají stopy. „Samozřejmě, že náš vztah je takovými akcemi pošpiněn. To se uchytí a on sám to musí vědět,“ varoval. „Teď je potřeba si to vyjasnit. A určitě se o tom bude diskutovat – zejména interně, jak se s tím v budoucnu vypořádat.“

Situace ukazuje, že kromě techniky a strategie hraje ve Formuli 1 zásadní roli také komunikace a důvěra – a právě ty teď Hamilton s Ferrari budou muset znovu budovat.