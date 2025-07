McLaren pod tlakem: Bitva Norrise a Piastriho se přiostřuje

Lando Norris míří do své domácí Velké ceny Velké Británie na Silverstonu v napjaté atmosféře. Nejen kvůli souboji o titul s týmovým kolegou Oscarem Piastrim, ale i kvůli očekávané fanouškovské bouři, která by mohla být méně příjemná pro australského jezdce. Britský pilot však apeluje na fanoušky, aby i přes rivalitu zůstali spravedliví a podporovali celý tým.

„Britští fanoušci jsou obvykle velmi otevření a přející,“ řekl Norris na tiskové konferenci v Rakousku. „Jsme tým McLaren a ať už fandí mně nebo Oscaru, je důležité, aby podpořili oba jezdce. Je to přece náš společný boj.“ Norris zároveň doufá, že rivalita mezi týmovými kolegy nebude důvodem pro nevraživost vůči Piastrimu, kterého čeká premiérový start na Silverstonu v roli vážného soupeře o titul.

Piastri se k tématu postavil s nadhledem. Přiznal, že neočekává stejný ohlas jako Norris, ale zároveň nevěří v negativní reakce. „Před pár lety na mě skandovali moje jméno, což bylo fajn. Nečekám to znovu, ale myslím, že fanoušci McLarenu jsou spravedliví. Jsme přece oba v oranžové,“ uvedl s úsměvem. Zmínil také, že atmosféra na okruzích je letos vstřícnější a doufá, že tomu nebude jinak ani na Silverstonu.

Norris navíc vstupuje do britské Grand Prix s čerstvým vítězstvím z Rakouska, kde se vzpamatoval z kontroverzní kolize s Piastrim v Kanadě. Ztráta na vedoucího muže šampionátu, právě Piastriho, se zmenšila na pouhých patnáct bodů. V McLarenu se tak rodí jeden z nejvyrovnanějších interních soubojů posledních let.

Navzdory tlaku Norris tvrdí, že do domácího závodu nevstupuje se zvýšeným stresem. „Samozřejmě, je to závod, který chci vyhrát nejvíc. Ale není to tlak, spíš radost a motivace,“ přiznává. „Probudit se a vědět, že jedu doma, mi vykouzlí úsměv. Je to pozitivní rozptýlení.“

Brit si navíc letos poprvé užije vlastní fanzónu a podporu tisíců příznivců, což vnímá jako výjimečný zážitek. „Je to něco speciálního. Vlastní tribuna, moje barvy, fanoušci, je to víc zážitek než zodpovědnost. Samozřejmě chci vyhrát, ale užiju si každé kolo,“ dodal.

Velká cena Velké Británie se pojede už o víkendu čtvrtého až šestého července a slibuje nejen strhující domácí atmosféru, ale i další dramatickou kapitolu boje o titul mezi dvěma mladými tahouny McLarenu.