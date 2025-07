Další změna po Lawsonovi? Red Bull konečně prolomil mlčení

Situace kolem Yukiho Tsunody v barvách Red Bullu zůstává pod drobnohledem médií i veřejnosti, přestože tým zatím neplánuje žádné další změny v jezdecké sestavě. Poradce týmu Helmut Marko potvrdil, že navzdory pokračujícím výkonnostním problémům po Tsunodově přestupu do hlavního týmu nebude jezdecká dvojice měněna.

Tsunoda nahradil Liama Lawsona po Velké ceně Číny, kde Red Bull zhodnotil, že mladý Novozélanďan na víc neměl. Od té doby však japonský jezdec také nedokázal přesvědčit. Během devíti velkých cen nasbíral pouze sedm bodů a v posledních pěti kvalifikacích třikrát skončil už v první části.

Na rozdíl od Tsunody zazářil Liam Lawson o uplynulém víkendu v Rakousku, kde si dojel pro nejlepší výsledek své kariéry – šesté místo. Tsunoda mezitím dokončil závod až na 16. příčce. Dalším faktorem zvyšujícím tlak je i výkon Isacka Hadjara, který v sesterském týmu Racing Bulls potvrzuje svůj talent.

Přesto Marko jasně vyloučil, že by Red Bull v blízké době opět sáhl k výměně jezdce. „Další změna by neměla smysl,“ řekl pro Sky Deutschland, informuje RacingNews365. Podle něj bylo správné Lawsona stáhnout, protože i jeho tělo si žádalo pauzu: „Byl úplně vyčerpaný. Potřeboval několik závodů na zotavení. Teď zvládl udržet šesté místo před Fernandem Alonsem jen s jednou zastávkou. Ale vedle Maxe by se stejně dlouho neudržel.“

Marko zároveň přiznává, že hlavním problémem Tsunody není rychlost, ale klesající sebedůvěra. „Yukimu chybí sebevědomí. Musíme přemýšlet, jak ho stabilizovat, aby podával výkon napříč celým víkendem. V trénincích je to často vidět,“ vysvětlil. Připomněl také nehodu v Imole, která podle něj odstartovala sérii nepříznivých momentů. „Rychlost má. Ale když se zvýší tlak, všechno se změní.“

Red Bull tedy zatím drží kurz a místo okamžité výměny hledá cestu, jak Tsunodovi pomoci znovu najít rovnováhu a stabilní formu. Vzhledem k napětí, které panuje kolem druhého sedadla vedle Verstappena, ale není vyloučeno, že trpělivost vedení nebude nekonečná.