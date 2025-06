Bez bodu, bez jistoty. Red Bull začíná pochybovat o Yukim Tsunodovi

Yuki Tsunoda zažil v Rakousku jeden z nejhorších závodních víkendů své dosavadní sezony a v Red Bullu to rozhodně nezůstalo bez povšimnutí. Po vypadnutí už v první části kvalifikace, třetím z posledních pěti závodních víkendů, navíc v závodě kolidoval s Colapintem, za což obdržel desetivteřinovou penalizaci. Závod dokončil jako poslední, dvě kola za vítězem Landem Norrisem, a výsledkem byl výsledek, který jen prohloubil jeho už tak komplikovanou pozici.

Max Verstappen sice v závodě také nebodoval, protože byl vyřazen kvůli kolizi s Kimim Antonellim, ale zatímco u něj šlo o nešťastnou shodu okolností, Tsunoda zklamal už od sobotní kvalifikace. „První pokus v Q1 byl v pořádku, ale ve druhém udělal chybu v první zatáčce a bylo hotovo,“ komentoval šéf Red Bullu Christian Horner. Tsunoda poté podle něj uvízl v provozu, nedokázal předjíždět a penalizace za kontakt s Colapintem už jen dokreslila nevydařený víkend.

Za incident se sice omluvil, ale celkový dojem nezachránil. Horner jeho výkon bez obalu označil za „hrozný“, což ukazuje, že trpělivost vedení týmu dochází. Důležité přitom je, že nejde o jediný případ – Horner výslovně mluvil o „velkém rozdílu“ mezi výkonem Tsunody a Verstappena. A i když tým zatím oficiálně tvrdí, že Japonce podporuje, realita na trati ukazuje něco jiného, informuje PlanetF1.com.

Red Bull se navíc stále potýká s otázkou obsazení druhé sedačky po odchodu Sergia Péreze na konci roku 2024. Ani Liam Lawson, ani Cunoda zatím nepřesvědčili, že mají na to být Verstappenovým důstojným týmovým kolegou. V rakouském týmu tak přetrvává problém, který se táhne už několik let – druhý monopost jako by byl neobsaditelným „prokletým“ místem.

Rakouská Grand Prix pak byla symbolem všeho, co v letošní sezoně nefunguje. Verstappenova kolize ukončila jeho 31závodní sérii bodovaných umístění a Tsunoda přidal výsledek, který Red Bull ponechal na domácí půdě bez jediného bodu. „Interně si klademe stejné otázky jako vy – proč,“ přiznal Horner. Současně naznačil, že letitý vývoj vozu zaměřený na Verstappena může ostatním jezdcům adaptaci komplikovat.

Do dalšího závodu v Silverstonu tak vstoupí Tsunoda pod výrazným tlakem. V šampionátu jezdců klesl na 17. místo a symbolicky ho přeskočil i Liam Lawson – jezdec, kterého sám na začátku sezony nahradil. Pokud se v následujících závodech nezvedne, je čím dál pravděpodobnější, že jeho budoucnost v týmu se začne vážně řešit. Red Bull totiž potřebuje nejen hvězdu, ale i silného druhého pilota – a ten zatím chybí.