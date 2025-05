Lewis Hamilton znovu neudržel emoce za volantem. Ve Velké ceně Miami si během závodu ostře vyjel do svého inženýra a další napjatá komunikace u Ferrari nenechala nikoho na pochybách, že atmosféra v týmu je vše jen ne klidná. Po závodě ale britský jezdec otočil: „Nemyslel jsem to vážně.“

Lewis Hamilton zažil ve Velké ceně Miami další frustrující závod. Po startu z 12. místa se sice postupně posouval pořadím vzhůru, přesto znovu zaznívaly do týmové vysílačky ostré výtky a sarkastické poznámky. Britský pilot si po závodě sypal popel na hlavu, zároveň ale kritizoval rozhodování Ferrari. Nespokojenost vyjádřil i Charles Leclerc.

Závod začal pro sedminásobného mistra světa netradičně – kvůli slabé kvalifikaci zvolil alternativní strategii a na rozdíl od většiny jezdců odstartoval na tvrdé sadě pneumatik. Výměnu absolvoval až při fázi virtuálního safety caru, kdy přešel na střední směs a začal stahovat ztrátu.

Po návratu na trať Hamilton rychle dohnal týmového kolegu Charlese Leclerca a Carlose Sainze.

Využil jejich souboje, procpal se před Sainze a záhy začal přes vysílačku naléhat, aby mu tým umožnil předjet i Leclerca. „Jenom si za ním ničím pneumatiky. To tady mám dojet celý závod? Tohle není dobrá týmová práce,“ zlobil se.

Ferrari nakonec Hamiltonovi vyhovělo, podle něj ale příliš pozdě. „To už jste si mohli dát pauzu na čaj, když už v tom jste,“ poznamenal sarkasticky, když konečně dostal pokyn k výměně pozic. Po několika kolech ale neúspěšně stíhal šestého Antonelliho, a tak tým jezdce čtyři kola před koncem vrátil do původního pořadí.

Hamilton odpověděl dalším ironickým výrokem, když byl informován, že Sainz je 1,4 sekundy za ním: „Mám ho taky pustit před sebe?“ Jeho frustrace byla zjevná. Po závodě se snažil emoce mírnit, ale zároveň uznal, že ho strategie stála lepší výsledek. „Viděl jsem Mercedes před sebou a doufal jsem, že se dostanu na šesté místo, ale bohužel jsem za Charlesem ztratil spoustu času.“

„Jsem si jistý, že jsem na to měl, ale rozhodnutí stáje přišlo příliš pozdě. Nemám žádný osobní problém s Charlesem ani s týmem, ale myslím, že jsme to mohli zvládnout lépe,“ uvedl Hamilton. „Moje reakce do vysílačky pramenily z frustrace a ani nebyly všechny myšleny vážně. Byl to sarkasmus.“

Hamilton zároveň zdůraznil, že podobné situace jsou součástí závodění. „Pochopte, že jsme v autě pod obrovským tlakem a ne vždycky pak reagujeme mile. Ani bych to nenazval vztekem, jen jsem chtěl stáj postrčit k rozhodnutí. Určitě jsem mohl říct i horší věci. S Fredem Vasseurem jsme si to vyříkali,“ dodal.

Tlak ale nevnímá jen Hamilton. Také Leclerc dál tápe a Ferrari v této sezoně zaostává za očekáváním. „Myslím, že se shodneme na tom, že dnes to nebyla neděle, ve kterou jsme doufali. Prostě jsme neměli rychlost a nedokázali zázrak,“ hodnotil Leclerc. „Frustrující je už to, že bojuji jen o šesté místo a trápím se se svým vozem.“

Monacký jezdec se ale vyhnul ostré kritice kolegy. „Věděl jsem, že je Lewis na měkčích pneumatikách, a chápu, že chtěl zkusit přitlačit a dostat se přede mě. Vlastně oceňuji to, že se snažil, sám bych udělal to samé,“ řekl Leclerc. „Mezi námi s Lewisem není žádná zlá krev.“